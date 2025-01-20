Украинская разведка сожгла в Санкт-Петербурге локомотив, который обеспечивал логистику оккупантов
Локомотив не подлежит восстановлению
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Украинская разведка 18 января сожгла локомотив 3M62У в депо Санкт-Петербурга Ручьи, который россияне использовали для логистики своей армии.
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Об этом сообщает ГУР МО Украины.
"Огонь уничтожил всю систему управления", - говорится в сообщении.
Украинские разведчики сообщили об уничтожении локомотива, который таскал по железной дороге вагоны с боеприпасами и продовольствием для оккупационных войск.
Как сказали в ГУР, локомотив не подлежит восстановлению в результате пожара.
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