  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украинская разведка сожгла в Санкт-Петербурге локомотив, который обеспечивал логистику оккупантов
В тренде

Украинская разведка сожгла в Санкт-Петербурге локомотив, который обеспечивал логистику оккупантов

Общие новости

Локомотив не подлежит восстановлению

Украинская разведка сожгла в Санкт-Петербурге локомотив, который обеспечивал логистику оккупантов

скриншот

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская разведка 18 января сожгла локомотив 3M62У в депо Санкт-Петербурга Ручьи, который россияне использовали для логистики своей армии.

Читайте такжеГБР задержало двух генералов и полковника ВСУ, которые провалили оборону Харьковщины в 2024 году. ФОТО

Об этом сообщает ГУР МО Украины.

"Огонь уничтожил всю систему управления", - говорится в сообщении.

Украинские разведчики сообщили об уничтожении локомотива, который таскал по железной дороге вагоны с боеприпасами и продовольствием для оккупационных войск.

Как сказали в ГУР, локомотив не подлежит восстановлению в результате пожара.

По теме
yellow-arrow
Еще не готовы. Два игрока основы Динамо с Галатасараем не сыграют
yellow-arrow
ГБР задержало двух генералов и полковника ВСУ, которые провалили оборону Харьковщины в 2024 году. ФОТО
yellow-arrow
"Дождались...". Шовковский выложил фото с фигурой Трампа
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости