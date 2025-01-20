Трамп официально стал 47-м президентом США

20 января в Вашингтоне Дональд Трамп принял присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки.

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"Я торжественно клянусь (или подтверждаю), что добросовестно буду выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и по мере своих сил буду сохранять, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов", - заявил Трамп.

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Приняв присягу, Трамп официально вступил в должность.

Присягу также принял вице-президент Джей Ди Вэнс. Он стал самым молодым вице-президентом в истории США.