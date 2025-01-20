Трамп официально стал 47-м президентом США
Трамп стал президентом США во второй раз
Getty Images/Global Images Ukraine
20 января в Вашингтоне Дональд Трамп принял присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки.
"Я торжественно клянусь (или подтверждаю), что добросовестно буду выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и по мере своих сил буду сохранять, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов", - заявил Трамп.
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Приняв присягу, Трамп официально вступил в должность.
Присягу также принял вице-президент Джей Ди Вэнс. Он стал самым молодым вице-президентом в истории США.
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20.01.2025 в 21:16
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