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Трамп официально стал 47-м президентом США

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Трамп стал президентом США во второй раз

Трамп официально стал 47-м президентом США

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

20 января в Вашингтоне Дональд Трамп принял присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки.

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"Я торжественно клянусь (или подтверждаю), что добросовестно буду выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и по мере своих сил буду сохранять, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов", - заявил Трамп.

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Приняв присягу, Трамп официально вступил в должность.

Присягу также принял вице-президент Джей Ди Вэнс. Он стал самым молодым вице-президентом в истории США.

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Комментарии
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download1 (huyersk)
20.01.2025 в 21:16
боневтіку приготуватися!
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
20.01.2025 в 21:16
боневтіку приготуватися!
Ответить
0
0

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