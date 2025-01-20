"Чигро, мой друг. Как дела?", - Ибрагимович передал привет Чигринскому. ВИДЕО
Играли в свое время вместе в Барселоне
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший форвард Златан Ибрагимович передал привет своему бывшему одноклубнику Дмитрию Чигринскому, с которым он вместе выступал за "
Видео со Златаном опубликовал в Инстаграме агент Александр Панков.
"Чигро (прозвище Чигринского в "Барсе" — прим.), мой друг. Как дела? Надеюсь, у тебя все хорошо и у твоей семьи тоже. Надеюсь увидеть тебя скоро. Береги себя, мой друг. Всего наилучшего", — сказал Ибрагимович.
Напоминаем, что Чигринский перешел в "Барселону" из "Шахтера" за 25 млн евро в 2009 году и провел за каталонцев 14 матчей. Уже через год он вернулся в "Шахтер" за 15 миллионов.
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