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"Чигро, мой друг. Как дела?", - Ибрагимович передал привет Чигринскому. ВИДЕО

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Играли в свое время вместе в Барселоне

"Чигро, мой друг. Как дела?", - Ибрагимович передал привет Чигринскому. ВИДЕО

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший форвард Златан Ибрагимович передал привет своему бывшему одноклубнику Дмитрию Чигринскому, с которым он вместе выступал за "Барселону".

Видео со Златаном опубликовал в Инстаграме агент Александр Панков.

"Чигро (прозвище Чигринского в "Барсе" — прим.), мой друг. Как дела? Надеюсь, у тебя все хорошо и у твоей семьи тоже. Надеюсь увидеть тебя скоро. Береги себя, мой друг. Всего наилучшего", — сказал Ибрагимович.

Напоминаем, что Чигринский перешел в "Барселону" из "Шахтера" за 25 млн евро в 2009 году и провел за каталонцев 14 матчей. Уже через год он вернулся в "Шахтер" за 15 миллионов.

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Дмитрий Чигринский Златан Ибрагимович Барселона
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