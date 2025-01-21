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Трамп: США окончат войны. Я буду человеком, устанавливающим мир

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Дональд Трамп официально вступил в должность

Трамп: США окончат войны. Я буду человеком, устанавливающим мир

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Дональд Трамп официально вступил в должность 47-го президента США. В своей речи после инаугурации он подчеркнул, что США "снова будут уважать во всем мире".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Золотая эра Америки начинается сейчас. С сегодняшнего дня наша страна будет процветать. Нам будут завидовать все нации и страны. Каждый день администрация, я лично, буду ставить всегда Америку на первое место", - заявил Трамп.

Он подчеркнул, что "не позволит никому смеяться над нами".

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"Нашим приоритетом будет создание страны, которая богата, свободна и гордится собой. Мы начинаем новую эру успеха", - сказал 47-й президент США.

"Я объявляю чрезвычайную ситуацию на нашей южной границе, мы начнем процесс возвращения миллионов преступников", - Трамп.

"Все незаконные проникновения будут немедленно прекращены, и мы начнем процесс возвращения миллионов иностранцев-преступников туда, откуда они прибыли. Мы восстановим мою политику "Оставайтесь в Мексике", - подчеркивает президент Америки.

Трамп добавил, что возвращается в Белый дом "с уверенностью и оптимизмом" и убеждением, что США в начале "национального успеха".

Также, по его словам, в США с сегодняшнего дня "на государственном уровне будет существовать только два пола, мужской и женский".

Кроме того, Трамп говорит, что сменит название Мексиканского залива на Залив Америки.

Он также пообещал: "Мы закончим войны, даже в которые не вступали. Я буду человеком, устанавливающим мир во всем мире".

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Комментарии
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kalan-86 (Анкара)
21.01.2025 в 02:02
Давай сразу от слов к делу!
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Комментарии 1
kalan-86 (Анкара)
21.01.2025 в 02:02
Давай сразу от слов к делу!
Ответить
0
0

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