Трамп: США окончат войны. Я буду человеком, устанавливающим мир
Дональд Трамп официально вступил в должность
Getty Images/Global Images Ukraine
Дональд Трамп
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Золотая эра Америки начинается сейчас. С сегодняшнего дня наша страна будет процветать. Нам будут завидовать все нации и страны. Каждый день администрация, я лично, буду ставить всегда Америку на первое место", - заявил Трамп.
Он подчеркнул, что "не позволит никому смеяться над нами".
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"Нашим приоритетом будет создание страны, которая богата, свободна и гордится собой. Мы начинаем новую эру успеха", - сказал 47-й президент США.
"Я объявляю чрезвычайную ситуацию на нашей южной границе, мы начнем процесс возвращения миллионов преступников", - Трамп.
"Все незаконные проникновения будут немедленно прекращены, и мы начнем процесс возвращения миллионов иностранцев-преступников туда, откуда они прибыли. Мы восстановим мою политику "Оставайтесь в Мексике", - подчеркивает президент Америки.
Трамп добавил, что возвращается в Белый дом "с уверенностью и оптимизмом" и убеждением, что США в начале "национального успеха".
Также, по его словам, в США с сегодняшнего дня "на государственном уровне будет существовать только два пола, мужской и женский".
Кроме того, Трамп говорит, что сменит название Мексиканского залива на Залив Америки.
Он также пообещал: "Мы закончим войны, даже в которые не вступали. Я буду человеком, устанавливающим мир во всем мире".
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