Трамп: США окончат войны. Я буду человеком, устанавливающим мир

Дональд Трамп официально вступил в должность 47-го президента США . В своей речи после инаугурации он подчеркнул, что США "снова будут уважать во всем мире".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Золотая эра Америки начинается сейчас. С сегодняшнего дня наша страна будет процветать. Нам будут завидовать все нации и страны. Каждый день администрация, я лично, буду ставить всегда Америку на первое место", - заявил Трамп.

Он подчеркнул, что "не позволит никому смеяться над нами".

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"Нашим приоритетом будет создание страны, которая богата, свободна и гордится собой. Мы начинаем новую эру успеха", - сказал 47-й президент США.

"Я объявляю чрезвычайную ситуацию на нашей южной границе, мы начнем процесс возвращения миллионов преступников", - Трамп.

"Все незаконные проникновения будут немедленно прекращены, и мы начнем процесс возвращения миллионов иностранцев-преступников туда, откуда они прибыли. Мы восстановим мою политику "Оставайтесь в Мексике", - подчеркивает президент Америки.

Трамп добавил, что возвращается в Белый дом "с уверенностью и оптимизмом" и убеждением, что США в начале "национального успеха".

Также, по его словам, в США с сегодняшнего дня "на государственном уровне будет существовать только два пола, мужской и женский".

Кроме того, Трамп говорит, что сменит название Мексиканского залива на Залив Америки.

Он также пообещал: "Мы закончим войны, даже в которые не вступали. Я буду человеком, устанавливающим мир во всем мире".