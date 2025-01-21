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Воссоединение кентов – Милевского и Алиева. ФОТО с матча медиалиги между Ruh Media Team и IGNIS

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Воссоединение кентов – Милевского и Алиева. ФОТО с матча медиалиги между Ruh Media Team и IGNIS

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

19 января в Киеве состоялся матч Украинской Медиалиги между командами "IGNIS" и "Ruh Media Team".

Основное время поединка завершилось вничью – 2:2, а в серии буллитов победу одержали игроки коллектива "IGNIS" со счетом 5:3.

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В состав победителей входят известные украинские экс-футболисты киевского "Динамо" Артем Милевский и Александр Алиев.

На матче побывала и фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Фотогалерея - ниже в новости.

Фотогалерея

Воссоединение кентов – Милевского и Алиева. ФОТО с матча медиалиги между Ruh Media Team и IGNIS - фото 1Воссоединение кентов – Милевского и Алиева. ФОТО с матча медиалиги между Ruh Media Team и IGNIS - фото 2Воссоединение кентов – Милевского и Алиева. ФОТО с матча медиалиги между Ruh Media Team и IGNIS - фото 3Воссоединение кентов – Милевского и Алиева. ФОТО с матча медиалиги между Ruh Media Team и IGNIS - фото 4Воссоединение кентов – Милевского и Алиева. ФОТО с матча медиалиги между Ruh Media Team и IGNIS - фото 5Воссоединение кентов – Милевского и Алиева. ФОТО с матча медиалиги между Ruh Media Team и IGNIS - фото 6Воссоединение кентов – Милевского и Алиева. ФОТО с матча медиалиги между Ruh Media Team и IGNIS - фото 7Воссоединение кентов – Милевского и Алиева. ФОТО с матча медиалиги между Ruh Media Team и IGNIS - фото 8Воссоединение кентов – Милевского и Алиева. ФОТО с матча медиалиги между Ruh Media Team и IGNIS - фото 9Воссоединение кентов – Милевского и Алиева. ФОТО с матча медиалиги между Ruh Media Team и IGNIS - фото 10Воссоединение кентов – Милевского и Алиева. ФОТО с матча медиалиги между Ruh Media Team и IGNIS - фото 11Воссоединение кентов – Милевского и Алиева. ФОТО с матча медиалиги между Ruh Media Team и IGNIS - фото 12Воссоединение кентов – Милевского и Алиева. ФОТО с матча медиалиги между Ruh Media Team и IGNIS - фото 13Воссоединение кентов – Милевского и Алиева. ФОТО с матча медиалиги между Ruh Media Team и IGNIS - фото 14Воссоединение кентов – Милевского и Алиева. ФОТО с матча медиалиги между Ruh Media Team и IGNIS - фото 15Воссоединение кентов – Милевского и Алиева. ФОТО с матча медиалиги между Ruh Media Team и IGNIS - фото 16Воссоединение кентов – Милевского и Алиева. ФОТО с матча медиалиги между Ruh Media Team и IGNIS - фото 17Воссоединение кентов – Милевского и Алиева. ФОТО с матча медиалиги между Ruh Media Team и IGNIS - фото 18Воссоединение кентов – Милевского и Алиева. ФОТО с матча медиалиги между Ruh Media Team и IGNIS - фото 19Воссоединение кентов – Милевского и Алиева. ФОТО с матча медиалиги между Ruh Media Team и IGNIS - фото 20Воссоединение кентов – Милевского и Алиева. ФОТО с матча медиалиги между Ruh Media Team и IGNIS - фото 21Воссоединение кентов – Милевского и Алиева. ФОТО с матча медиалиги между Ruh Media Team и IGNIS - фото 22Воссоединение кентов – Милевского и Алиева. ФОТО с матча медиалиги между Ruh Media Team и IGNIS - фото 23Воссоединение кентов – Милевского и Алиева. ФОТО с матча медиалиги между Ruh Media Team и IGNIS - фото 24Воссоединение кентов – Милевского и Алиева. ФОТО с матча медиалиги между Ruh Media Team и IGNIS - фото 25Воссоединение кентов – Милевского и Алиева. ФОТО с матча медиалиги между Ruh Media Team и IGNIS - фото 26Воссоединение кентов – Милевского и Алиева. ФОТО с матча медиалиги между Ruh Media Team и IGNIS - фото 27Воссоединение кентов – Милевского и Алиева. ФОТО с матча медиалиги между Ruh Media Team и IGNIS - фото 28Воссоединение кентов – Милевского и Алиева. ФОТО с матча медиалиги между Ruh Media Team и IGNIS - фото 29Воссоединение кентов – Милевского и Алиева. ФОТО с матча медиалиги между Ruh Media Team и IGNIS - фото 30Воссоединение кентов – Милевского и Алиева. ФОТО с матча медиалиги между Ruh Media Team и IGNIS - фото 31Воссоединение кентов – Милевского и Алиева. ФОТО с матча медиалиги между Ruh Media Team и IGNIS - фото 32Воссоединение кентов – Милевского и Алиева. ФОТО с матча медиалиги между Ruh Media Team и IGNIS - фото 33Воссоединение кентов – Милевского и Алиева. ФОТО с матча медиалиги между Ruh Media Team и IGNIS - фото 34Воссоединение кентов – Милевского и Алиева. ФОТО с матча медиалиги между Ruh Media Team и IGNIS - фото 35Воссоединение кентов – Милевского и Алиева. ФОТО с матча медиалиги между Ruh Media Team и IGNIS - фото 36Воссоединение кентов – Милевского и Алиева. ФОТО с матча медиалиги между Ruh Media Team и IGNIS - фото 37Воссоединение кентов – Милевского и Алиева. ФОТО с матча медиалиги между Ruh Media Team и IGNIS - фото 38Воссоединение кентов – Милевского и Алиева. ФОТО с матча медиалиги между Ruh Media Team и IGNIS - фото 40Воссоединение кентов – Милевского и Алиева. ФОТО с матча медиалиги между Ruh Media Team и IGNIS - фото 41Воссоединение кентов – Милевского и Алиева. ФОТО с матча медиалиги между Ruh Media Team и IGNIS - фото 42
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