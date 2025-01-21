Воссоединение кентов – Милевского и Алиева. ФОТО с матча медиалиги между Ruh Media Team и IGNIS
Громкое событие!
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
19 января в Киеве состоялся матч Украинской Медиалиги между командами "IGNIS" и "Ruh Media Team".
Основное время поединка завершилось вничью – 2:2, а в серии буллитов победу одержали игроки коллектива "IGNIS" со счетом 5:3.
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В состав победителей входят известные украинские экс-футболисты киевского "Динамо" Артем Милевский и Александр Алиев.
На матче побывала и фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Фотогалерея - ниже в новости.
Фотогалерея
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