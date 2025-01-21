  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Фоззи: По стилю игры нравилось Динамо 80-х. Протасов играл бы в Барселоне вместо Левандовского
В тренде

Фоззи: По стилю игры нравилось Динамо 80-х. Протасов играл бы в Барселоне вместо Левандовского

Общие новости
Обновлено

Телеведущий вспомнил, каким когда-то был столичный клуб

Фоззи: По стилю игры нравилось Динамо 80-х. Протасов играл бы в Барселоне вместо Левандовского

фото - Фейсбук-сторінка Олександра Сидоренка

Новина українською

Известный музыкант Александр Сидоренко (Фоззи) рассказал о том, как смотрел игры "Динамо" и сегодняшнем состоянии киевской команды.

“Я с детства болел за “Динамо” и “Металлист”, это наша харьковская фишка. Возможно, больше всего запомнился матч со "Спартаком" в Кубке еще Советского Союза 1985 года. Однако классика у нас богатая. Это и матчи "Динамо" с "Барселоной" в 90-х, но много еще было интересных игр. Очень нравились Заваров, Протасов. В общем, по стилю игры мне нравилось "Динамо" 80-х годов. Мне кажется, что сейчас Протасов играл бы в "Барселоне" вместо Левандовского".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Команда потеряла этот статус. Если честно, то вообще удивительно, что во время войны у нас как-то еще присутствует футбол в инфопространстве. Удивительно, что вообще футбол существует, но слава Богу. А то, что уровень упал, это факт”, — сказал Александр.

В начале 2010-х Фоззи был соведущим футбольной программы "Третий тайм".

По теме
yellow-arrow
Сикан в Трабзонспоре, дебютный гол Батагова, трансфер Полесья. Главные новости за 20 января
yellow-arrow
Трамп: США окончат войны. Я буду человеком, устанавливающим мир
yellow-arrow
Скандальный украинец, который хвалил Лукашенко, сменит клуб в Казахстане
Фоззи Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport-express
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости