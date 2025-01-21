Фоззи: По стилю игры нравилось Динамо 80-х. Протасов играл бы в Барселоне вместо Левандовского
Телеведущий вспомнил, каким когда-то был столичный клуб
фото - Фейсбук-сторінка Олександра Сидоренка
Известный музыкант Александр Сидоренко (Фоззи) рассказал о том, как смотрел игры "Динамо" и сегодняшнем состоянии киевской команды.
“Я с детства болел за “Динамо” и “Металлист”, это наша харьковская фишка. Возможно, больше всего запомнился матч со "Спартаком" в Кубке еще Советского Союза 1985 года. Однако классика у нас богатая. Это и матчи "Динамо" с "Барселоной" в 90-х, но много еще было интересных игр. Очень нравились Заваров, Протасов. В общем, по стилю игры мне нравилось "Динамо" 80-х годов. Мне кажется, что сейчас Протасов играл бы в "Барселоне" вместо Левандовского".
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"Команда потеряла этот статус. Если честно, то вообще удивительно, что во время войны у нас как-то еще присутствует футбол в инфопространстве. Удивительно, что вообще футбол существует, но слава Богу. А то, что уровень упал, это факт”, — сказал Александр.
В начале 2010-х Фоззи был соведущим футбольной программы "Третий тайм".
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