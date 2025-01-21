Фоззи: По стилю игры нравилось Динамо 80-х. Протасов играл бы в Барселоне вместо Левандовского

Известный музыкант Александр Сидоренко (Фоззи) рассказал о том, как смотрел игры "Динамо" и сегодняшнем состоянии киевской команды.

“Я с детства болел за “Динамо” и “Металлист”, это наша харьковская фишка. Возможно, больше всего запомнился матч со "Спартаком" в Кубке еще Советского Союза 1985 года. Однако классика у нас богатая. Это и матчи "Динамо" с "Барселоной" в 90-х, но много еще было интересных игр. Очень нравились Заваров, Протасов. В общем, по стилю игры мне нравилось "Динамо" 80-х годов. Мне кажется, что сейчас Протасов играл бы в "Барселоне" вместо Левандовского".