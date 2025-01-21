Более полторы тысячи оккупантов. Генштаб подытожил вражеские потери в войне
Аж 424 выбитых единицы техники
WM-Blood
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1600 оккупантов, 12 танков, 23 бронемашины и 60 артсистем.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери российской армии с 24.02.22 по 21.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 822030 (+1600)
- танков - 9833 (+12)
- боевых бронированных машин - 20477 (+23)
- артиллерийских систем - 22134 (+60)
- РСЗВ/MLRS - 1262 (+0)
- средства ПВО - 1050 (+1)
- самолетов - 369 (+0)
- вертолетов - 331 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 22898 (+130)
- крылатые ракеты - 3051 (+0)
- корабли /катера - 28 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 34682 (+194)
- специальная техника - 3710 (+4).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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