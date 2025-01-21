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Более полторы тысячи оккупантов. Генштаб подытожил вражеские потери в войне

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Аж 424 выбитых единицы техники

Более полторы тысячи оккупантов. Генштаб подытожил вражеские потери в войне

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За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1600 оккупантов, 12 танков, 23 бронемашины и 60 артсистем.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери российской армии с 24.02.22 по 21.01.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 822030 (+1600)
  • танков - 9833 (+12)
  • боевых бронированных машин - 20477 (+23)
  • артиллерийских систем - 22134 (+60)
  • РСЗВ/MLRS - 1262 (+0)
  • средства ПВО - 1050 (+1)
  • самолетов - 369 (+0)
  • вертолетов - 331 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 22898 (+130)
  • крылатые ракеты - 3051 (+0)
  • корабли /катера - 28 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 34682 (+194)
  • специальная техника - 3710 (+4).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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