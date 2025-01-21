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Цыганык: С таким Шахтером, который сейчас, потерять преимущество – это будет огромная трагедия для Динамо

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Журналист считает, что лидер УПЛ должен отстоять первое место

Цыганык: С таким Шахтером, который сейчас, потерять преимущество – это будет огромная трагедия для Динамо

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Известный комментатор Игорь Цыганык высказал свое мнение о шансах киевского "Динамо" на золотые медали чемпионата Украины в нынешнем сезоне.

"У "Динамо" сбит состав. Нужно разобраться с игроками, которые есть, и попытаться Шовковскому увидеть, что он может, а что нет. С таким "Шахтером", который сейчас, потерять преимущество – это будет огромная трагедия для "Динамо". Я думаю, что Шовковский это понимает, но кроме этого нужно еще сохранить лицо в Европе”.

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“Мне не понравились контрольные матчи “Динамо”, я не увидел ничего феноменального. Можно где-то похвалить, где прикрыть глаза, но на самом деле – все, только результат. Нужно зарабатывать очки, дать бой "Галатасараю", нужно обыграть РФШ. Если их не обыгрывать, то я не знаю, что там дальше делать”, — сказал Цыганык в эфире авторской программы в Youtube.

"Динамо" опережает "Шахтер" на 10 очков, но у "горняков" игра в запасе.

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Источник:
Ігор Циганик
Опубликовал: Александр Симченко
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