Цыганык: С таким Шахтером, который сейчас, потерять преимущество – это будет огромная трагедия для Динамо

Известный комментатор Игорь Цыганык высказал свое мнение о шансах киевского "Динамо" на золотые медали чемпионата Украины в нынешнем сезоне.

"У "Динамо" сбит состав. Нужно разобраться с игроками, которые есть, и попытаться Шовковскому увидеть, что он может, а что нет. С таким "Шахтером", который сейчас, потерять преимущество – это будет огромная трагедия для "Динамо". Я думаю, что Шовковский это понимает, но кроме этого нужно еще сохранить лицо в Европе”.

“Мне не понравились контрольные матчи “Динамо”, я не увидел ничего феноменального. Можно где-то похвалить, где прикрыть глаза, но на самом деле – все, только результат. Нужно зарабатывать очки, дать бой "Галатасараю", нужно обыграть РФШ. Если их не обыгрывать, то я не знаю, что там дальше делать”, — сказал Цыганык в эфире авторской программы в Youtube.

"Динамо" опережает "Шахтер" на 10 очков, но у "горняков" игра в запасе.