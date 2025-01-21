  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трамп: Зеленский хочет подписать мирное соглашение, хочет ли этого Путин - я не знаю
В тренде

Трамп: Зеленский хочет подписать мирное соглашение, хочет ли этого Путин - я не знаю

Общие новости

Американский лидер указал на проблемы РФ

Трамп: Зеленский хочет подписать мирное соглашение, хочет ли этого Путин - я не знаю

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным, отметив, что лидер Украины Владимир Зеленский готов к договоренности.

"Зеленский говорит мне, что хочет заключить сделку. Я имею в виду, что он хочет договориться. Зеленский хочет заключить сделку. Я не знаю, Путин хочет или нет. Думаю, что он уничтожает Россию, не заключая сделку. Но ему следует его заключить. Я считаю, что он разрушает Россию, не заключая сделку. Думаю, Россия окажется в больших проблемах. Посмотрите на их экономику, посмотрите на инфляцию. Я надеюсь, что он захочет заключить сделку", - приводит слова Трампа NDTV World.

Также президент США подтвердил, что пытается "как можно скорее" добиться завершения войны России в Украине и повторил свое утверждение о том, что эта война «никогда не должна была начаться».

По теме
yellow-arrow
Россия запустила за ночь по Украине более 130 БПЛА и четыре ракеты - есть повреждения
yellow-arrow
Более полторы тысячи оккупантов. Генштаб подытожил вражеские потери в войне
yellow-arrow
Цыганык: С таким Шахтером, который сейчас, потерять преимущество – это будет огромная трагедия для Динамо
Украина США Дональд Трамп Владимир Зеленский война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
NDTV World
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости