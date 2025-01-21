Трамп: Зеленский хочет подписать мирное соглашение, хочет ли этого Путин - я не знаю

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным, отметив, что лидер Украины Владимир Зеленский готов к договоренности.

"Зеленский говорит мне, что хочет заключить сделку. Я имею в виду, что он хочет договориться. Зеленский хочет заключить сделку. Я не знаю, Путин хочет или нет. Думаю, что он уничтожает Россию, не заключая сделку. Но ему следует его заключить. Я считаю, что он разрушает Россию, не заключая сделку. Думаю, Россия окажется в больших проблемах. Посмотрите на их экономику, посмотрите на инфляцию. Я надеюсь, что он захочет заключить сделку", - приводит слова Трампа NDTV World.

Также президент США подтвердил, что пытается "как можно скорее" добиться завершения войны России в Украине и повторил свое утверждение о том, что эта война «никогда не должна была начаться».