Россия запустила за ночь по Украине более 130 БПЛА и четыре ракеты - есть повреждения
ПВО работала в 16 областях
A. Gusev's Photo, Pacific Press
В ночь на 21 января российские войска запустили по Украине 131 дрон различных типов (с направлений: Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск), а также 4 баллистические ракеты "Искандер-М" из Воронежской области.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
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По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 72-х "шахедов" и дронов других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Запорожской и Ровенской областях. 59 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).
В Полтавской и Черкасской областях повреждены учреждения, хозяйственные постройки, частные дома. Специальные службы ликвидируют последствия, предварительно без жертв и пострадавших.
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