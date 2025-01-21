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Россия запустила за ночь по Украине более 130 БПЛА и четыре ракеты - есть повреждения

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ПВО работала в 16 областях

Россия запустила за ночь по Украине более 130 БПЛА и четыре ракеты - есть повреждения

A. Gusev's Photo, Pacific Press

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В ночь на 21 января российские войска запустили по Украине 131 дрон различных типов (с направлений: Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск), а также 4 баллистические ракеты "Искандер-М" из Воронежской области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 72-х "шахедов" и дронов других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Запорожской и Ровенской областях. 59 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).

В Полтавской и Черкасской областях повреждены учреждения, хозяйственные постройки, частные дома. Специальные службы ликвидируют последствия, предварительно без жертв и пострадавших.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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