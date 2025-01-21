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Два из трех - на территории России. Силы обороны поразили ряд важных объектов врага

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Два из трех - на территории России. Силы обороны поразили ряд важных объектов врага

росзмі

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В ночь на вторник, 21 января, Силы обороны поразили важные стратегические объекты российских захватчиков в Воронежской и Смоленской областях РФ. Также под удар попал командный пункт россиян на оккупированной Донетчине.

"Второй раз за неделю беспилотники Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины ударили по нефтебазе "Лискинская" в Воронежской области РФ. На этот раз - в ночь на 21 января.

В результате удара, нанесенного во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, горят резервуары с горюче-смазочными материалами, которыми оккупанты обеспечивают российские войска. Предприятие принадлежит одной из крупнейших российской государственной корпорации "роснефть".

Кроме того, Силы обороны, в частности Силы беспилотных систем и Силы спецопераций ВСУ, поразили инфраструктуру АО "Смоленский авиационный завод" в Смоленской области РФ, где модернизируются и производятся и боевые самолеты. Зафиксированы взрывы на территории авиазавода.

Также продолжается поражение пунктов управления российской оккупационной армии. В частности, нанесен удар по командному пункту 29 общевойсковой армии рф во временно оккупированной Волновахе в Донецкой области. Есть информация о взрывах и задымлении в районе цели.

Результаты ударов уточняются", - добавляется в сообщении.

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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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