Маск о нацистском жесте на инаугурации Трампа: Атака "все - Гитлеры" уж очень надоела. ВИДЕО, ФОТО

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал свой жест, похожий на нацистское приветствие, который он сделал во время своего выступления в арене Capitol One на праздновании инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа.

Об этом Маск написал об этом на платформе Х.

Миллиардер ответил на возмущение его жестом, обвинив демократов в "грязных трюках".

"Откровенно говоря, им нужны лучшие грязные трюки. Атака в духе "все - Гитлеры" уж очень надоела", - отметил он, цитируя сообщение другого пользователя.

Напомним, что 20 января во время речи на праздновании инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне Маск сделал жест, напоминающий нацистское приветствие "Sieg Heil".

Так, после того, как он с большим энтузиазмом заговорил о перспективе высадки человека на Марс и установления американского флага, владелец соцсети X ударил себя в грудь и поднял вверх правую руку. Затем он повернулся спиной к аудитории и повторил жест в направлении задней части сцены.

Within hours of Donald Trump taking the oath of office, billionaire Elon Musk gave the Nazi salute during his speech at an inauguration rally.



It was not an accident or a mistake, he did it twice.



Way to go America ????????‍♂️ pic.twitter.com/5NjaU5xF1w