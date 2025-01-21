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Маск о нацистском жесте на инаугурации Трампа: Атака "все - Гитлеры" уж очень надоела. ВИДЕО, ФОТО

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Илон Маск своеобразно "отличился" на инаугурации Трампа

Маск о нацистском жесте на инаугурации Трампа: Атака "все - Гитлеры" уж очень надоела. ВИДЕО, ФОТО

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал свой жест, похожий на нацистское приветствие, который он сделал во время своего выступления в арене Capitol One на праздновании инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа.

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Об этом Маск написал об этом на платформе Х.

Миллиардер ответил на возмущение его жестом, обвинив демократов в "грязных трюках".

"Откровенно говоря, им нужны лучшие грязные трюки. Атака в духе "все - Гитлеры" уж очень надоела", - отметил он, цитируя сообщение другого пользователя.

Напомним, что 20 января во время речи на праздновании инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне Маск сделал жест, напоминающий нацистское приветствие "Sieg Heil".

Так, после того, как он с большим энтузиазмом заговорил о перспективе высадки человека на Марс и установления американского флага, владелец соцсети X ударил себя в грудь и поднял вверх правую руку. Затем он повернулся спиной к аудитории и повторил жест в направлении задней части сцены.

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