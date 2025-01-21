Но с борьбой. Верес проиграл первый контрольный матч середняку чемпионата Польши
Такое вот начало
Фото: НК Верес
"Верес" проиграл первый контрольный матч середняку чемпионата Польши.
Матч украинского клуба с ГКС Катовице закончился со счетом 4:3. Голами за ровенский коллектив отметились Мрвалевич, Годя и Степанюк.
На зимнюю паузу ГКС Катовице ушел на 10-м месте Чемпионата Польши.
"Верес" сыграл два тайма разными составами.
Состав на первый тайм: Кожухарь - Вовченко, Шевченко, Чечер, Яго, Дахновский, Кучеров, Шарай, Харатин, Куция, Мрвалевич.
Составы на второй тайм: Ющишин - Протасевич, Гончаренко, Козубенко, Смиян, Баран, Клец, Годя, Луан, Степанюк, Гайдучик.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Следующий контрольный матч "Верес" сыграет с польским "Гурником" 24 января.
Популярное сейчас
- Рух усилился четырьмя новичками – среди них два экс-игрока Карпат
- "Платят минималку". Игрок Ингульца, которого перевели в дубль, назвал зарплату в клубе
- Ворскла просматривает двух игроков на сборах - среди них экс-кипер Шахтера
- Черноморец заключил контракт с первым зимним новичком
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки