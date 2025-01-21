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Но с борьбой. Верес проиграл первый контрольный матч середняку чемпионата Польши

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Но с борьбой. Верес проиграл первый контрольный матч середняку чемпионата Польши

Фото: НК Верес

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"Верес" проиграл первый контрольный матч середняку чемпионата Польши.

Матч украинского клуба с ГКС Катовице закончился со счетом 4:3. Голами за ровенский коллектив отметились Мрвалевич, Годя и Степанюк.

На зимнюю паузу ГКС Катовице ушел на 10-м месте Чемпионата Польши.

"Верес" сыграл два тайма разными составами.

Состав на первый тайм: Кожухарь - Вовченко, Шевченко, Чечер, Яго, Дахновский, Кучеров, Шарай, Харатин, Куция, Мрвалевич.

Составы на второй тайм: Ющишин - Протасевич, Гончаренко, Козубенко, Смиян, Баран, Клец, Годя, Луан, Степанюк, Гайдучик.

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Следующий контрольный матч "Верес" сыграет с польским "Гурником" 24 января.

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Контрольный матч Верес (Ровно) Катовице
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Источник:
Верес
Опубликовал: Владислав Прийменко
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