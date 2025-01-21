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Год во главе УАФ. Шевченко в феврале проведет пресс-конференцию

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Также в апреле пройдет очередной Конгресс УАФ

Год во главе УАФ. Шевченко в феврале проведет пресс-конференцию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Исполком УАФ, заседание которого состоялось 21 января, принял решение о созыве очередного Конгресса УАФ.

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Очередной XXVII Конгресс УАФ пройдет 25 апреля 2025 года в Доме футбола.

Также УАФ сообщает, что президент Ассоциации Андрей Шевченко 11 февраля в Доме футбола проведет пресс-конференцию, которая посвящена году деятельности новой команды.

Мероприятие организовано для ознакомления с результатами реализации программы Андрея Шевченко "9 шагов для развития украинского футбола".

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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