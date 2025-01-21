Год во главе УАФ. Шевченко в феврале проведет пресс-конференцию

Исполком УАФ, заседание которого состоялось 21 января, принял решение о созыве очередного Конгресса УАФ.

Очередной XXVII Конгресс УАФ пройдет 25 апреля 2025 года в Доме футбола.

Также УАФ сообщает, что президент Ассоциации Андрей Шевченко 11 февраля в Доме футбола проведет пресс-конференцию, которая посвящена году деятельности новой команды.

Мероприятие организовано для ознакомления с результатами реализации программы Андрея Шевченко "9 шагов для развития украинского футбола".