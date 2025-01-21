Год во главе УАФ. Шевченко в феврале проведет пресс-конференцию
Также в апреле пройдет очередной Конгресс УАФ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Исполком УАФ, заседание которого состоялось 21 января, принял решение о созыве очередного Конгресса УАФ.
Очередной XXVII Конгресс УАФ пройдет 25 апреля 2025 года в Доме футбола.
Также УАФ сообщает, что президент Ассоциации Андрей Шевченко 11 февраля в Доме футбола проведет пресс-конференцию, которая посвящена году деятельности новой команды.
Мероприятие организовано для ознакомления с результатами реализации программы Андрея Шевченко "9 шагов для развития украинского футбола".
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Лига Европы. Галатасарай – Динамо 3:3. Невероятное возвращение Ярмоленко
- Поединок за… Галатасарай – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 21.01.2025
- Хавбек Ингульца: Поворознюк говорил, чтобы мы шли к Кобину и просились на коленях
- Петряк: Только сейчас начал приходить в себя
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000