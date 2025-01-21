Смотрел на футболистов сборной? Ребров приезжал в Турцию на матч Динамо

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров присутствовал на матче "Галатасарай – Динамо".

Об этом сообщил корреспондент сайта UA-Футбол.

Сергей Ребров играл в Турции за "Фенербахче" в сезоне 2002/03 – 2003/04. За клуб он сыграл 41 матч, в котором забил 5 голов и отдал 7 голевых передач. За турецкий клуб он выступал на правах аренды из "Тоттенхэма".

Также в Турции "Динамо" проводит свои контрольные матчи.

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Напомним, что сборная Украины сыграет со сборной Бельгии в стыковых матчах Лиги Наций 20 и 23 марта.