  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Смотрел на футболистов сборной? Ребров приезжал в Турцию на матч Динамо
В тренде

Смотрел на футболистов сборной? Ребров приезжал в Турцию на матч Динамо

Общие новости
Обновлено

Когда-то он в этой стране играл

Смотрел на футболистов сборной? Ребров приезжал в Турцию на матч Динамо

Фото: УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров присутствовал на матче "Галатасарай – Динамо".

Об этом сообщил корреспондент сайта UA-Футбол.

Читайте также"Киевляне наконец-то реализовали моменты": Сергей Ребров прокомментировал матч Галатасарай – Динамо

Сергей Ребров играл в Турции за "Фенербахче" в сезоне 2002/03 – 2003/04. За клуб он сыграл 41 матч, в котором забил 5 голов и отдал 7 голевых передач. За турецкий клуб он выступал на правах аренды из "Тоттенхэма".

Также в Турции "Динамо" проводит свои контрольные матчи.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что сборная Украины сыграет со сборной Бельгии в стыковых матчах Лиги Наций 20 и 23 марта.

По теме
yellow-arrow
Пихаленок: Ярмоленко вышел, два положил – и ушел
yellow-arrow
Шовковский: Первые очки в седьмом туре – не то, на что мы рассчитали в начале турнира
yellow-arrow
Дубль Ярмоленко приносит первое очко. Галатасарай - Динамо 3:3. Видео голов и обзор матча
Сергей Ребров Динамо (Киев) Галатасарай (Стамбул)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости