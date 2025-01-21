Смотрел на футболистов сборной? Ребров приезжал в Турцию на матч Динамо
Когда-то он в этой стране играл
Фото: УАФ
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров присутствовал на матче "Галатасарай – Динамо".
Об этом сообщил корреспондент сайта UA-Футбол.
Читайте также"Киевляне наконец-то реализовали моменты": Сергей Ребров прокомментировал матч Галатасарай – Динамо
Сергей Ребров играл в Турции за "Фенербахче" в сезоне 2002/03 – 2003/04. За клуб он сыграл 41 матч, в котором забил 5 голов и отдал 7 голевых передач. За турецкий клуб он выступал на правах аренды из "Тоттенхэма".
Также в Турции "Динамо" проводит свои контрольные матчи.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что сборная Украины сыграет со сборной Бельгии в стыковых матчах Лиги Наций 20 и 23 марта.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Дубль Ярмоленко приносит первое очко. Галатасарай - Динамо 3:3. Видео голов и обзор матча
- Лига Европы. Галатасарай – Динамо 3:3. Невероятное возвращение Ярмоленко
- Галатасарай – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Черноморец заключил контракт с первым зимним новичком
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000