Орбан - о прекращении транзита газа: Если Украина останется агрессивной, Венгрия даст отпор

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что решение Украины прекратить транзит российского газа с начала 2025 года угрожает не только Словакии, но и Будапешту и всему региону. Венгрия обещает принять меры.

Об этом он сказал на пресс-конференции во время визита в Братиславу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Index.

Орбан заявил, что Украина не только прекратила транзит газа через свою территорию, но и якобы отказывается от переговоров об урегулировании этого вопроса, и этот отказ является "неприемлемым".

"Киев больше не сидит в седле настолько надежно, чтобы позволить себе такое. Если они останутся агрессивными и враждебными, они проиграют. Мы в конце концов рассердимся и дадим отпор", - сказал венгерский премьер.

По словам премьера Венгрии, "то, как сегодня киевляне пытаются контролировать и формировать отношения с центральноевропейскими странами, неприемлемо".

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Орбан также в очередной раз заявил, что выступает против быстрого членства Украины в Европейском Союзе - потому что это "разорит венгерскую экономику" - и НАТО, поскольку это приведет к войне Альянса с Россией.

Напомним, с 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа ввиду окончания срока действия транзитного соглашения с 1 января 2025 года.