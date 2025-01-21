Орбан - о прекращении транзита газа: Если Украина останется агрессивной, Венгрия даст отпор
Премьер Венгрии продолжает агрессивную риторику
фото из свободных источников
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что решение Украины прекратить транзит российского газа с начала 2025 года угрожает не только Словакии, но и Будапешту и всему региону. Венгрия обещает принять меры.
Об этом он сказал на пресс-конференции во время визита в Братиславу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Index.
Орбан заявил, что Украина не только прекратила транзит газа через свою территорию, но и якобы отказывается от переговоров об урегулировании этого вопроса, и этот отказ является "неприемлемым".
"Киев больше не сидит в седле настолько надежно, чтобы позволить себе такое. Если они останутся агрессивными и враждебными, они проиграют. Мы в конце концов рассердимся и дадим отпор", - сказал венгерский премьер.
По словам премьера Венгрии, "то, как сегодня киевляне пытаются контролировать и формировать отношения с центральноевропейскими странами, неприемлемо".
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Орбан также в очередной раз заявил, что выступает против быстрого членства Украины в Европейском Союзе - потому что это "разорит венгерскую экономику" - и НАТО, поскольку это приведет к войне Альянса с Россией.
Напомним, с 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа ввиду окончания срока действия транзитного соглашения с 1 января 2025 года.
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