  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Динамо не проиграло в Лиге Европы, камбек Барселоны, будущее Анчелотти, усиление для Руха. Главные новости за 21 января
В тренде

Динамо не проиграло в Лиге Европы, камбек Барселоны, будущее Анчелотти, усиление для Руха. Главные новости за 21 января

Общие новости

Самые интересные новости за 21 января, которые вы могли пропустить

Динамо не проиграло в Лиге Европы, камбек Барселоны, будущее Анчелотти, усиление для Руха. Главные новости за 21 января

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Динамо" не проиграло "Галатасараю"

Лишь в седьмом матче основного этапа Лиги Европы "Динамо" смогло набрать первое очко. Чемпион Турции имел значительное игровое и территориальное преимущество, но так и не сумел победить. У киевлян отличились Ванат и вышедший на замену Ярмоленко дважды.

Фантастический камбек "Барселоны"

Наиболее увлекательным матчем игрового дня в Лиге чемпионов стал поединок в Лиссабоне, где "Бенфика" принимала "Барселону". Хозяева постоянно вели в счете по ходу матча, однако в итоге были вынуждены капитулировать со счетом 4:5. Хет-триком отличился Павлидис, дубли на счету Рафиньи и Левандовски. Анатолий Трубин совершил ряд хороших сэйвов, однако при этом допустил результативную ошибку.

Анчелотти не хочет покидать "Реал"

Карло заявил, что сам не примет решение покинуть мадридский клуб, ведь это не от него зависит. Итальянец намекнул, что хотел бы работать со "сливочными" до 2029 года, когда истечет очередной срок полномочий Флорентино Переса.

"Рух" подписал новых игроков

"Рух" не только теряет собственных игроков, но и подписывает новых. Новичками зелено-белых стали два бывших игрока "Карпат": Юрий Тлумак и Артур Рябов и экс-минайцы Олег Горин и Артур Ременяк.

"Манчестер Сити" усиливает защиту

После провала в первой половине сезона руководство "горожан" выделило значительные средства на трансферы. Очередным новичком команды стал 19-летний бразильский центральный защитник "Палмейраса" Витор Реис. В своей профессиональной карьере Витор Реис провел всего 22 матча за "Палмейрас", в которых он забил два гола.

"Трабзонспор" интересуется очередным украинцем

Турецкий клуб заинтересован в подписании центрбека киевского "Динамо" Дениса Попова. Напомним, в составе "Трабзонспора" уже выступает бывший защитник "Зари" Арсений Батагов. Кроме того, ранее сообщалось, что турецкий клуб согласовал трансфер форварда "Шахтера" Даниила Сикана.

По теме
yellow-arrow
Пираты бретонского моря. Культовые игроки, выступавшие в Бресте
yellow-arrow
"Почему именно мы?". Галатасарай – Динамо. Обзор послематчевой турецкой прессы
yellow-arrow
Марлон Гомес: В матче с Брестом мы продемонстрируем все, на что способны
Карло Анчелотти Барселона Динамо (Киев) главные новости
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости