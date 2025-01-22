  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Почти две тысячи оккупантов. Генштаб обновил данные о вражеских потерях
В тренде

Почти две тысячи оккупантов. Генштаб обновил данные о вражеских потерях

Общие новости

Большие результаты

Почти две тысячи оккупантов. Генштаб обновил данные о вражеских потерях

Генштаб ВСУ

Новина українською

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 1950 захватчиков, 11 танков, 60 артсистем и 155 единиц автотехники и автоцистерн.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили:

  • личного состава - около 823 980 (+1950) человек,
  • танков - 9844 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин - 20485 (+8) ед,
  • артиллерийских систем - 22194 (+60) ед,
  • РСЗО - 1262 (+0) ед,
  • средства ПВО - 1050 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 23039 (+141),
  • крылатые ракеты - 3051 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 34837 (+155) ед,
  • специальная техника - 3711 (+1).
По теме
yellow-arrow
Динамо не проиграло в Лиге Европы, камбек Барселоны, будущее Анчелотти, усиление для Руха. Главные новости за 21 января
yellow-arrow
Пираты бретонского моря. Культовые игроки, выступавшие в Бресте
yellow-arrow
"Почему именно мы?". Галатасарай – Динамо. Обзор послематчевой турецкой прессы
война с россией генштаб
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости