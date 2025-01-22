Почти две тысячи оккупантов. Генштаб обновил данные о вражеских потерях
Большие результаты
Генштаб ВСУ
За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 1950 захватчиков, 11 танков, 60 артсистем и 155 единиц автотехники и автоцистерн.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили:
- личного состава - около 823 980 (+1950) человек,
- танков - 9844 (+11) ед,
- боевых бронированных машин - 20485 (+8) ед,
- артиллерийских систем - 22194 (+60) ед,
- РСЗО - 1262 (+0) ед,
- средства ПВО - 1050 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 23039 (+141),
- крылатые ракеты - 3051 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 34837 (+155) ед,
- специальная техника - 3711 (+1).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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