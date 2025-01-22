Враг атаковал Украину 99 беспилотниками - в девяти областях есть повреждения

В ночь на 22 января 2025 года Россия атаковала Украину 99-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с территории Крыма, а также: Миллерово, Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск (все - рф).

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 65-х "шахедов" и дронов других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

30 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).

В результате атаки повреждены учреждения, промышленные предприятия, хозяйственные постройки, частные и многоквартирные дома в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Черкасской, Сумской и Хмельницкой областях. Специальные службы ликвидируют последствия, предварительно без жертв, пострадавшим оказывается помощь.