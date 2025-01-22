Госсекретарь США: Хотим завершить войну в Украине так, чтобы она не началась снова через 2-4 года
Здравый подход
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Украина платит самую большую цену за войну, а США хотят завершить войну так, чтобы конфликт закончился и не возобновился через несколько лет. Такое заявление сделал новый госсекретарь США Марко Рубио в интервью СBS Mornings.
"Конфликт должен закончиться, и политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы он закончился. Мы хотим сделать все возможное, чтобы помочь ему закончиться.
Мы собираемся приложить усилия, чтобы этот конфликт завершился стабильным образом, то есть мы не просто хотим, чтобы конфликт закончился, а потом возобновился через два, три или четыре года. Мы хотим обеспечить стабильность.
Эта война, которую начала РФ, превратилась в затяжную, кровавую и разрушительную. Она наносит огромные потери и России, и Украине, однако наибольшую цену платит именно Украина, в частности из-за разрушения ее энергетической инфраструктуры", - сказал Рубио.
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