"Что он там забил б***ь? Да идите вы все н***й". Милевский бурно отреагировал на гол Ваната в ЛЕ

Бывший нападающий "Динамо" Артем Милевский дал комментарий относительно гола форварда киевлян Владислава Ваната в ворота "Галатасарая" (3:3) в матче 7-го тура основного этапа Лиги Европы.

- Зато теперь Ванат может сказать Милевскому: а ты "Галатасараю" забивал, клоун?

- Что он там забил б***ь? Вы что, гоните? Там у Буяльского полтора метра аута. Вы что, будете меня провоцировать? Да идите вы все н***й. Вам интересно меня выбесить что ли? Ну давайте б***ь, буду отвечать.

Пусть Ванат посмотрит, когда я "Спартаку" забивал б***ь. А то довольны, 3:3 сыграли. Ярмола - красава. Такие люди решают. Когда он вышел на поле, все стали его бояться. "Галатасарай" его боялся. Все боятся таких харизматичных людей. Ваната б***ь никто не боится, вот и все.