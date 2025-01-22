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"Что он там забил б***ь? Да идите вы все н***й". Милевский бурно отреагировал на гол Ваната в ЛЕ

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Конфликт не утихает

"Что он там забил б***ь? Да идите вы все н***й". Милевский бурно отреагировал на гол Ваната в ЛЕ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" Артем Милевский дал комментарий относительно гола форварда киевлян Владислава Ваната в ворота "Галатасарая" (3:3) в матче 7-го тура основного этапа Лиги Европы.

- Зато теперь Ванат может сказать Милевскому: а ты "Галатасараю" забивал, клоун?

- Что он там забил б***ь? Вы что, гоните? Там у Буяльского полтора метра аута. Вы что, будете меня провоцировать? Да идите вы все н***й. Вам интересно меня выбесить что ли? Ну давайте б***ь, буду отвечать.

Пусть Ванат посмотрит, когда я "Спартаку" забивал б***ь. А то довольны, 3:3 сыграли. Ярмола - красава. Такие люди решают. Когда он вышел на поле, все стали его бояться. "Галатасарай" его боялся. Все боятся таких харизматичных людей. Ваната б***ь никто не боится, вот и все.

Напомним, что конфликт между Милевским и Ванатом начался после того, как Владислав в эфире YouTube-канала "ВДинамо" рассказал шутку про экс-футболиста и назвал "милей" расстояние между стадионом "Динамо" имени Валерия Лобановского и ближайшим караоке-баром.

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Артем Милевский Лига Европы Динамо (Киев) Галатасарай (Стамбул) Владислав Ванат
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Опубликовал: Александр Бураков
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