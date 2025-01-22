"Что он там забил б***ь? Да идите вы все н***й". Милевский бурно отреагировал на гол Ваната в ЛЕ
Конфликт не утихает
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий "Динамо" Артем Милевский дал комментарий относительно гола форварда киевлян Владислава Ваната в ворота "Галатасарая" (3:3) в матче 7-го тура основного этапа Лиги Европы.
- Зато теперь Ванат может сказать Милевскому: а ты "Галатасараю" забивал, клоун?
- Что он там забил б***ь? Вы что, гоните? Там у Буяльского полтора метра аута. Вы что, будете меня провоцировать? Да идите вы все н***й. Вам интересно меня выбесить что ли? Ну давайте б***ь, буду отвечать.
Пусть Ванат посмотрит, когда я "Спартаку" забивал б***ь. А то довольны, 3:3 сыграли. Ярмола - красава. Такие люди решают. Когда он вышел на поле, все стали его бояться. "Галатасарай" его боялся. Все боятся таких харизматичных людей. Ваната б***ь никто не боится, вот и все.
Напомним, что конфликт между Милевским и Ванатом начался после того, как
Популярное сейчас
- Контролируемый хаос. Что ожидает Шахтер в решающих поединках Лиги чемпионов?
- Динамо не проиграло в Лиге Европы, камбек Барселоны, будущее Анчелотти, усиление для Руха. Главные новости за 21 января
- Шоу до последней минуты. Бенфика – Барселона 4:5. Видеообзор матча
- Петряк: Только сейчас начал приходить в себя
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело
- Псевдо-любовница Бекхэма снова даёт о себе знать: почему она решила заговорить о "романе" с футболистом?