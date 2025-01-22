Шольц анонсировал обсуждение гарантий безопасности для Украины
Интересно к чему придут
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ближайшее время союзники обсудят гарантии безопасности для Украины после завершения войны с российским оккупантом. Об этом он сказал в интервью медиагруппе Funke.
"Во-первых, было бы хорошей новостью, если бы война в Украине закончилась. Но даже тогда мы все равно должны были бы гарантировать безопасное будущее Украины. Далее речь пойдет о гарантиях безопасности, а также о том, как Украина может содержать сильную армию, которую мы будем оснащать вместе. В ближайшее время мы обсудим это с нашими союзниками. Но пока что такие спекуляции неуместны. Ведь через головы украинского народа ничего не решается. И до мира нам еще далеко", - сказал Шольц.
Украина обсуждает с западными союзниками вопрос отправки миротворческих сил в будущем. Как считает президент Владимир Зеленский, для обеспечения устойчивого мира в Украине нужно 200 тысяч европейских миротворцев.
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