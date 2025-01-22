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Зеленский встретился с президентом Азербайджана: Важно давить на РФ, чтобы заставить ее говорить правду

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Встреча прошла в Давосе

Зеленский встретился с президентом Азербайджана: Важно давить на РФ, чтобы заставить ее говорить правду

president.gov.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский провел встречу с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Об этом он сообщил в Telegram.

"Еще раз выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний" и гибелью людей. Доказательства с места катастрофы очевидны, важно давить на Россию, чтобы заставить ее говорить правду.

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Мы также обсудили двусторонние отношения и их развитие в будущем: увеличение товарооборота между государствами на перспективу, сотрудничество в энергетической сфере", - говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что Украина ценит всю помощь от Азербайджана.

Напомним, ч то 25 декабря самолет Embraer, следовавший из Баку в российский Грозный, упал вблизи казахстанского города Актау.

38 человек погибли в результате падения самолета Azerbaijan Airlines. По одной из версий в СМИ самолет мог быть поражен средствами ПВО над территорией РФ.

По данным СМИ, российская ракета класса "земля-воздух" стала причиной авиакатастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" (Azerbaijan Airlines) в Актау.

Азербайджан ожидает, что Россия официально признает сбивание пассажирского самолета.

29 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел авиакатастрофу в Казахстане в результате обстрела с земли над территорией России.

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