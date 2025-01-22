Зеленский: Для защиты от России Украине нужна миллионная армия

Президент Владимир Зеленский заявил, что для защиты от России Украине понадобится армия численностью около миллиона человек, пока страна не вступит в альянс по безопасности.

Об этом глава государства заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, информирует Цензор.НЕТ.

"Нам нужен миллион военных в обороне, если Путин придет с миллионом-полутора", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что содержание такого многочисленного контингента будет возможным только при условии поддержки международного сообщества. В частности, он подчеркнул важность вступления Украины в НАТО, назвав этот шаг "самыми дешевыми гарантиями безопасности" для Украины, Европы и мира.

По словам Зеленского, содержание миллионной армии значительно превышает финансовые возможности государственного бюджета Украины. В качестве источников финансирования он предложил использовать замороженные российские активы объемом около 250 миллиардов долларов.

"Сейчас есть 250 миллиардов российских активов - забираем, на что-то восстанавливаем инфраструктуру, на что-то - содержим армию, пока мы не будем в каком-то альянсе. Или содержать армию придется за счет американского или европейского бюджетов", - подытожил он.