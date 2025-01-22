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"Легенда украинского футбола". Шевченко вручил орден известному украинскому тренеру. ФОТО

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Награду получил Николай Павлов

"Легенда украинского футбола". Шевченко вручил орден известному украинскому тренеру. ФОТО

uafc.org.ua

Новина українською

На этой неделе в столичном Доме футбола состоялось торжественное награждение мастера спорта, заслуженного тренера Украины Миколи Павлова, которое провел лично президент УАФ Андрей Шевченко.

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21 января во время заседания Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола президент УАФ, заслуженный мастер спорта Украины Андрей Шевченко объявил о вручении ордена Николаю Павлову, который был награжден орденом президента УАФ "Легенда украинского футбола".

Напомним, эта награда основана в 2021 году. Ее лауреатами становились Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Олег Блохин, Игорь Беланов, Михаил Фоменко, Анатолий Коньков, Андрей Биба, Василий Турянчик, Виталий Кварцяный, Игорь Гатаулин – всего 23 выдающихся деятеля отечественного футбола. Награда вручается за многолетний плодотворный труд и прославление отечественного футбола.

Николай павлов - заслуженный тренер Украины, мастер спорта, обладатель полного комплекта медалей чемпионатов Украины и Кубка Украины во главе таких команд, как "Динамо", "Днепр", "Ворскла". Дважды возглавлял национальную сборную Украины (три матча в 1992-94 годах вместе с Леонидом Ткаченко и Владимиром Мунтяном).

"Легенда украинского футбола". Шевченко вручил орден известному украинскому тренеру. ФОТО - изображение 1
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Андрей Шевченко Николай Павлов УАФ
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Источник:
Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Геродот (Винница)
22.01.2025 в 22:37
А Гатауллину за что?
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0
0
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Комментарии 4
Геродот (Винница)
22.01.2025 в 22:37
А Гатауллину за что?
Ответить
0
0
ACB (Чернигов)
22.01.2025 в 21:50
Вітання з заслуженою нагородою!!
Ответить
1
1
alex.belogubko (одесса)
22.01.2025 в 21:47
а БАБИЧУ когда вручит
Ответить
0
3
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.01.2025 в 22:17
когда лч выиграет
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2
0

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