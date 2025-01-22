"Легенда украинского футбола". Шевченко вручил орден известному украинскому тренеру. ФОТО

На этой неделе в столичном Доме футбола состоялось торжественное награждение мастера спорта, заслуженного тренера Украины Миколи Павлова, которое провел лично президент УАФ Андрей Шевченко.

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21 января во время заседания Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола президент УАФ, заслуженный мастер спорта Украины Андрей Шевченко объявил о вручении ордена Николаю Павлову, который был награжден орденом президента УАФ "Легенда украинского футбола".

Напомним, эта награда основана в 2021 году. Ее лауреатами становились Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Олег Блохин, Игорь Беланов, Михаил Фоменко, Анатолий Коньков, Андрей Биба, Василий Турянчик, Виталий Кварцяный, Игорь Гатаулин – всего 23 выдающихся деятеля отечественного футбола. Награда вручается за многолетний плодотворный труд и прославление отечественного футбола.

Николай павлов - заслуженный тренер Украины, мастер спорта, обладатель полного комплекта медалей чемпионатов Украины и Кубка Украины во главе таких команд, как "Динамо", "Днепр", "Ворскла". Дважды возглавлял национальную сборную Украины (три матча в 1992-94 годах вместе с Леонидом Ткаченко и Владимиром Мунтяном).