"Легенда украинского футбола". Шевченко вручил орден известному украинскому тренеру. ФОТО
Награду получил Николай Павлов
uafc.org.ua
На этой неделе в столичном Доме футбола состоялось торжественное награждение мастера спорта, заслуженного тренера Украины Миколи Павлова, которое провел лично президент УАФ Андрей Шевченко.
21 января во время заседания Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола президент УАФ, заслуженный мастер спорта Украины Андрей Шевченко объявил о вручении ордена Николаю Павлову, который был награжден орденом президента УАФ "Легенда украинского футбола".
Напомним, эта награда основана в 2021 году. Ее лауреатами становились Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Олег Блохин, Игорь Беланов, Михаил Фоменко, Анатолий Коньков, Андрей Биба, Василий Турянчик, Виталий Кварцяный, Игорь Гатаулин – всего 23 выдающихся деятеля отечественного футбола. Награда вручается за многолетний плодотворный труд и прославление отечественного футбола.
Николай павлов - заслуженный тренер Украины, мастер спорта, обладатель полного комплекта медалей чемпионатов Украины и Кубка Украины во главе таких команд, как "Динамо", "Днепр", "Ворскла". Дважды возглавлял национальную сборную Украины (три матча в 1992-94 годах вместе с Леонидом Ткаченко и Владимиром Мунтяном).
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