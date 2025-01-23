Триумф Шахтера, продажа Сикана и слезы Пепа под парижским ливнем. Главные новости за 22 января

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 22 января.

"Манчестер Сити" перед финальным туром ЛЧ лишился места в топ-24. Случилось это после фиаско в Париже. После сухого первого тайма команда Гвардиолы быстро повела в два мяча, но умудрилась в итоге проиграть после блестящего камбека ПСЖ.

Соседствует "Сити" теперь с "Шахтером". "Горняки" сохранили теоретические шансы на выход в плей-офф после яркой победы над "Брестом". Бронзовый призёр Лиги 1 без шансов уступил в Гельзенкирхене, будучи полностью переигранным чемпионами Украины. В следующем туре "Шахтер" сыграет с "Боруссией" Дортмунд.

В среду "Шахтер" объявил о продаже Даниила Сикана. "Трабзонспор" заплатил "горнякам" около 6 млн евро за воспитанника "Карпат". Новый клуб украинского форварда занимает 9-е место в Турецкой Суперлиге после 1-го круга. Также в этот же день за схожую сумму был продан Кевин Келси.

"Боруссия" за неделю до игры с "Шахтером" уволила Нури Шахина, при котором клуб выдал свой худший старт сезона в 21 веке. Последней каплей стало фиаско от "Болоньи" за день до того, 4-е поражение в 4-х матчах календарного года. В преемники прочат Нико Ковача.

Александр Зинченко получил свой долгожданный шанс в основе "Арсенала". И помог своей команде в эконом-режиме разгромить "Динамо" Загреб. Кай Хавертц стал главным героем матча. А "канониры" фактически гарантировали себе финиш в топ-8 – для этого достаточно набрать пункт в игре с "Жироной" Цыганкова.