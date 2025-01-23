Силы обороны уничтожили 1340 оккупантов и более шести десятков артсистем - Генштаб
223 единицы техники
Генштаб ЗСУ
По последним данным, украинские защитники сутки ликвидировали еще 1340 российских оккупантов, 6 танков, 12 бронемашин и 62 артсистемы.
Об этом проинформировал Генеральный штаб ВСУ.
Общие потери врага на 1 065-е сутки полномасштабной войны ориентировочно составили:
- личного состава - около 825 320 (+1 340);
- танков - 9 850 (+6);
- боевых бронированных машин - 20 497 (+12);
- артиллерийских систем - 22 256 (+62);
- реактивных систем залпового огня - 1 262;
- средств противовоздушной обороны - 1 050;
- самолетов - 369;
- вертолетов - 331;
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 23 111 (+72);
- крылатых ракет - 3 051;
- кораблей (катеров) - 28;
- подводных лодок - 1;
- автомобильной техники и автоцистерн - 34 905 (+68);
- специальной техники - 3 714 (+3).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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