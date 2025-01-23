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Силы обороны уничтожили 1340 оккупантов и более шести десятков артсистем - Генштаб

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223 единицы техники

Силы обороны уничтожили 1340 оккупантов и более шести десятков артсистем - Генштаб

Генштаб ЗСУ

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По последним данным, украинские защитники сутки ликвидировали еще 1340 российских оккупантов, 6 танков, 12 бронемашин и 62 артсистемы.

Об этом проинформировал Генеральный штаб ВСУ.

Общие потери врага на 1 065-е сутки полномасштабной войны ориентировочно составили:

  • личного состава - около 825 320 (+1 340);
  • танков - 9 850 (+6);
  • боевых бронированных машин - 20 497 (+12);
  • артиллерийских систем - 22 256 (+62);
  • реактивных систем залпового огня - 1 262;
  • средств противовоздушной обороны - 1 050;
  • самолетов - 369;
  • вертолетов - 331;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 23 111 (+72);
  • крылатых ракет - 3 051;
  • кораблей (катеров) - 28;
  • подводных лодок - 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 34 905 (+68);
  • специальной техники - 3 714 (+3).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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