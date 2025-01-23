Заховайло: В оборонных действиях Динамо царит хаос, нет концентрации, личный брак. Как это преодолеть?

Футбольный менеджер Вячеслав Заховайло в своем Facebook высказался об игре "Динамо" в матче с "Галатасараем".

"Неожиданно? Для подавляющего большинства да!!! Для меня нет! Я внимательно следил за подготовкой команды на сборах. У меня была информация над чем работает тренерский штаб. Однозначно на мяче "Динамо" стало играть в более осмысленный футбол.

В оборонительных действиях царит хаос, нет концентрации, личного брака. Как это преодолеть? Только деньгами! Должны прийти исполнители, отвечающие уровню и амбициям "Динамо" Киев. Качество игры футболиста на 90% заключается в психологической устойчивости к стрессам. К сожалению, этого качества у игроков обороны пока я не наблюдаю. Говорят, что в цирке и медведях учат ездить на велосипеде. У серьезных клубов нет времени заниматься теориями”.