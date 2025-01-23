Заховайло: В оборонных действиях Динамо царит хаос, нет концентрации, личный брак. Как это преодолеть?
Решение простое
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Футбольный менеджер Вячеслав Заховайло в своем Facebook высказался об игре "Динамо" в матче с "Галатасараем".
"Неожиданно? Для подавляющего большинства да!!! Для меня нет! Я внимательно следил за подготовкой команды на сборах. У меня была информация над чем работает тренерский штаб. Однозначно на мяче "Динамо" стало играть в более осмысленный футбол.
В оборонительных действиях царит хаос, нет концентрации, личного брака. Как это преодолеть? Только деньгами! Должны прийти исполнители, отвечающие уровню и амбициям "Динамо" Киев. Качество игры футболиста на 90% заключается в психологической устойчивости к стрессам. К сожалению, этого качества у игроков обороны пока я не наблюдаю. Говорят, что в цирке и медведях учат ездить на велосипеде. У серьезных клубов нет времени заниматься теориями”.
“В середине первого тайма при счете 0:2 в пользу турецкой команды я увидел фрагмент игры, который киевляне наигрывали на сборах. Это дало мне веру, что все поправимо. В перерыве была произведена замена, на поле вышли два футболиста, которые перевернули ход игры. Не буду петь дифирамбы и не буду подбрасывать от радости воздух чепчики. Волевая ничья – это труд, работа профессионального игрока.
Надеюсь, это станет примером для всех игроков "Динамо". Без психологической уверенности в своих силах мастерство и результат никогда не придет. Думаете, если умеете”, – написал специалист в соцсетях.
Киевляне сыграют последний матч в еврокубках против РФШ 30 января.
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