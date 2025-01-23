Россия атаковала баллистикой Запорожье: есть погибший и много пострадавших
Под удар попал и энергообъект
Іван Федоров
Утром 23 января российские оккупанты атаковали Запорожье.
В 4 утра СМИ сообщили о взрывах в городе, а в 4:09 - о повторных взрывах.
"Шахедами" уничтожил один из энергетических объектов. Без электричества остались жители и объекты критической инфраструктуры - котельные, учреждения здравоохранения и соцзащиты.
Тревога продолжалась более 6 часов. Под утро россияне ударили еще раз - уже баллистикой.
Ранены 25 человек, среди них двухмесячный мальчик. Пострадали спасатели и энергетики, которые ликвидировали последствия вражеской атаки на энергообъект.
Сейчас без света остаются более 20 тысяч абонентов, еще 17 тысяч - без теплоснабжения", - сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.
18 января Россия тоже осуществила атаку на Запорожье. Тогда количество раненых составило 10 человек.
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