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Россия атаковала баллистикой Запорожье: есть погибший и много пострадавших

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Под удар попал и энергообъект

Россия атаковала баллистикой Запорожье: есть погибший и много пострадавших

Іван Федоров

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Утром 23 января российские оккупанты атаковали Запорожье.

В 4 утра СМИ сообщили о взрывах в городе, а в 4:09 - о повторных взрывах.

"Шахедами" уничтожил один из энергетических объектов. Без электричества остались жители и объекты критической инфраструктуры - котельные, учреждения здравоохранения и соцзащиты.

Тревога продолжалась более 6 часов. Под утро россияне ударили еще раз - уже баллистикой.

Ранены 25 человек, среди них двухмесячный мальчик. Пострадали спасатели и энергетики, которые ликвидировали последствия вражеской атаки на энергообъект.

Сейчас без света остаются более 20 тысяч абонентов, еще 17 тысяч - без теплоснабжения", - сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

18 января Россия тоже осуществила атаку на Запорожье. Тогда количество раненых составило 10 человек.

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