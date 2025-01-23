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Более 90 дронов и четыре ракеты. Воздушные силы сообщили подробности ночной атаки

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Более 90 дронов и четыре ракеты. Воздушные силы сообщили подробности ночной атаки

Zelenskiy Official

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В ночь на 23 января Россия атаковала Украину 92-мя ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов и 4-мя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 по городу Запорожье.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 57-х "шахедов" и дронов других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

27 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий). Три дрона в воздухе - боевая работа продолжается.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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