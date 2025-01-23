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Буданов рассказал, сколько КНДР планирует передать РФ баллистических ракет в 2025 году

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Буданов рассказал, сколько КНДР планирует передать РФ баллистических ракет в 2025 году

Getty Images/Global Images Ukraine

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Северная Корея (КНДР) планирует передать российским оккупантам не менее 150 баллистических ракет малой дальности KN-23, артиллерийские снаряды и системы. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

За последние три месяца Северная Корея, по данным разведки, поставила России около 120 170-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий M1989 Koksan и 120 240-миллиметровых реактивных систем залпового огня M-1991 и, вероятно, поставит еще по меньшей мере столько же в будущем.

Пхеньян, как ожидается, отправит в Москву в 2025 году еще 150 баллистических ракет малой дальности KN-23. В прошлом году РФ получила 148 таких ракет.

Также Буданов отметил, что КНДР может дополнительно направить в Курскую область в 2025 году подкрепление в виде пехоты.

"Мы не ожидаем, что увидим много новых наземных войск. Они (военные КНДР - ред.) как биологические роботы", - подчеркнул он.

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Украина КНДР Кирилл Буданов война с россией
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Источник:
The War Zone
Опубликовал: Александр Бураков
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