Генсек НАТО заявил, что Европа профинансирует американское оружие для Украины
Может быть и такое
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Альянс должен увеличить поддержку Украины и брать на себя большую долю расходов на помощь нашей стране.
"Во-первых, мы должны увеличивать, а не сокращать поддержку Украины, нам надо изменить траекторию конфликта, поскольку то, куда движется линия фронта сейчас, это неправильно, это надо изменить.
В эти времена войны у нас нет роскоши отставать: нам надо иметь больше, производить быстрее и в другом количестве и дешевле. Мы закупаем недостаточно производим недостаточно и не работаем должным образом с промышленностью.
И я говорю европейцам и дальше: предоставляйте Украине оборонное оборудование, вооружение, боеприпасы, потому что то, что мы хотим достичь, мы сами должны делать. И здесь Трамп прав: причины этого конфликта неправедны, но мы должны делать больше вместе и в Европе и в США.
Что касается Украины, нам также необходимо, чтобы США продолжали свое участие. Если новая администрация Трампа готова продолжать снабжать Украину с помощью своей оборонно-промышленной базы, то счет оплатят европейцы, я в этом абсолютно убежден, мы должны быть готовы это сделать", - добавил он.
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