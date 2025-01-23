  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Генсек НАТО заявил, что Европа профинансирует американское оружие для Украины
В тренде

Генсек НАТО заявил, что Европа профинансирует американское оружие для Украины

Общие новости

Может быть и такое

Генсек НАТО заявил, что Европа профинансирует американское оружие для Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Альянс должен увеличить поддержку Украины и брать на себя большую долю расходов на помощь нашей стране.

"Во-первых, мы должны увеличивать, а не сокращать поддержку Украины, нам надо изменить траекторию конфликта, поскольку то, куда движется линия фронта сейчас, это неправильно, это надо изменить.

В эти времена войны у нас нет роскоши отставать: нам надо иметь больше, производить быстрее и в другом количестве и дешевле. Мы закупаем недостаточно производим недостаточно и не работаем должным образом с промышленностью.

И я говорю европейцам и дальше: предоставляйте Украине оборонное оборудование, вооружение, боеприпасы, потому что то, что мы хотим достичь, мы сами должны делать. И здесь Трамп прав: причины этого конфликта неправедны, но мы должны делать больше вместе и в Европе и в США.

Что касается Украины, нам также необходимо, чтобы США продолжали свое участие. Если новая администрация Трампа готова продолжать снабжать Украину с помощью своей оборонно-промышленной базы, то счет оплатят европейцы, я в этом абсолютно убежден, мы должны быть готовы это сделать", - добавил он.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Россия "категорически не приемлет" идея развертывания миротворцев НАТО в Украине
yellow-arrow
Зеленский: Выборы в Украине пройдут, как только закончится война. Сделаем все в соответствии с законом
yellow-arrow
Шелаев: Шахтер был качественным во всем. Такое выступление заслуживает уважения
Украина США НАТО Марк Рютте война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Reuters
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости