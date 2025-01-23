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Зеленский: Выборы в Украине пройдут, как только закончится война. Сделаем все в соответствии с законом

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Заявление президента относительно выборов

Зеленский: Выборы в Украине пройдут, как только закончится война. Сделаем все в соответствии с законом

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский заявил, что согласно законодательству, выборы, включая местные, могут состояться в Украине только после окончания войны.

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Об этом глава государства заявил в интервью Bloombger.

Президент призвал сделать все возможное, чтобы завершить полномасштабное вторжение России в Украину.

"Согласно нашему законодательству, как только закончится война, все выборы будут. [Местные выборы] это то же самое. Они должны быть осенью. Сделаем все, чтобы местные выборы были согласно законодательству, а согласно законодательству война должна закончиться, и тогда [будут] выборы", - пояснил Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что еще не решил, будет ли баллотироваться на второй президентский срок, потому что все зависит от того, как завершится война с Россией.

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