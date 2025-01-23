Россия "категорически не приемлет" идея развертывания миротворцев НАТО в Украине
Об этом заявила спикер российского МИД Мария Захарова
фото из свободных источников
В России отвергли идею стран НАТО направить миротворческие войска в Украину в случае прекращения огня, потому что это якобы "обернется эскалацией".
Об этом заявила спикер российского МИД Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ.
"Интервенция войск НАТО в Украину категорически неприемлема для России, это обернется неконтролируемой эскалацией", - сказала она.
Захарова вспомнила недавние заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера и министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что их страны могут привлечь свои войска к миротворческим силам в Украине.
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