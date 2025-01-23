Сырский: Я не хочу вводить диктатуру, как в Северной Корее, но военная цензура нужна
Главнокомандующий ВСУ высказался об информации во время войны
ОП
Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский считает, что цензура в военное время нужна, однако надо рассказывать гражданам о реальном состоянии ситуации, чтобы не было разницы между фронтом и тылом.
Об этом он сказал в интервью проекту БАЗА на "Радио Байрактар", информирует Цензор.НЕТ.
"Я не хочу ввести диктатуру как в Северной Корее, я просто хочу сказать, что война, не мы же первые воюем в мире, войны происходят и сложился определенный комплекс действий, которые надо обязательно выполнять", - подчеркнул он.
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Главком отметил, что в Украине этот вопрос регулируется законом.
В то же время он считает, что обществу нужно говорить о войне.
"Надо рассказывать о реальном положении, чтобы люди понимали, что война вот она здесь, рядом с нами. Что люди здесь получают ранения и, к сожалению, бывают убиты. Чтобы не было такой резкой разницы между фронтом и тылом", - заявил Сырский.
По его словам, это не попытка кого-то ограничить в правах, а "необходимость", особенно сейчас, когда информационное пространство настолько становится доступным для всех фактически.
Генерал вспомнил начало Харьковской и Курской операций, когда враг не понял замысла Сил обороны Украины и не воспринял эту информацию.
Главнокомандующий считает этот случай "исключением из общего правила", поскольку есть чувствительная информация, которую нельзя распространять.
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