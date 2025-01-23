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Сырский: Я не хочу вводить диктатуру, как в Северной Корее, но военная цензура нужна

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Главнокомандующий ВСУ высказался об информации во время войны

Сырский: Я не хочу вводить диктатуру, как в Северной Корее, но военная цензура нужна

ОП

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский считает, что цензура в военное время нужна, однако надо рассказывать гражданам о реальном состоянии ситуации, чтобы не было разницы между фронтом и тылом.

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Об этом он сказал в интервью проекту БАЗА на "Радио Байрактар", информирует Цензор.НЕТ.

"Я не хочу ввести диктатуру как в Северной Корее, я просто хочу сказать, что война, не мы же первые воюем в мире, войны происходят и сложился определенный комплекс действий, которые надо обязательно выполнять", - подчеркнул он.

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Главком отметил, что в Украине этот вопрос регулируется законом.

В то же время он считает, что обществу нужно говорить о войне.

"Надо рассказывать о реальном положении, чтобы люди понимали, что война вот она здесь, рядом с нами. Что люди здесь получают ранения и, к сожалению, бывают убиты. Чтобы не было такой резкой разницы между фронтом и тылом", - заявил Сырский.

По его словам, это не попытка кого-то ограничить в правах, а "необходимость", особенно сейчас, когда информационное пространство настолько становится доступным для всех фактически.

Генерал вспомнил начало Харьковской и Курской операций, когда враг не понял замысла Сил обороны Украины и не воспринял эту информацию.

Главнокомандующий считает этот случай "исключением из общего правила", поскольку есть чувствительная информация, которую нельзя распространять.

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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
23.01.2025 в 20:04
Давно пора
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
23.01.2025 в 20:04
Давно пора
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Vladimir76 (Берлин)
23.01.2025 в 19:46
Вот это сила воли, не хочет вводить, но введет
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