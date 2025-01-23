Балакин - о судействе в ЛЧ: Это как обычная игра, как на область

Украинский арбитр Николай Балакин рассказал о работе на матче группового этапа Лиги чемпионов "Реал Сосьедад" - "Зальцбург" в ноябре 2023-го, когда он стал первым с 1998 года украинцем, которого назначили главным арбитром матча ЛЧ.

- Нельзя было никак показывать свою нервозность. Мы с ассистентами так настроились на эту игру. После игры уже мой ассистент сказал мне: "Что, это была Лига чемпионов?". Я говорю: "Да". Это как обычная игра, как на область: вышли и дали катку.

- Все равно вы же стоите перед этим, камера идет, играет гимн Лиги чемпионов. Это же другие ощущения?

- Да. Но вы знаете, что когда 60 тысяч поют, то гимн и не очень хорошо слышно. Ты понимаешь, что смотрел Лигу чемпионов, будучи ребенком. Но ведь ответственность. Эмоции эмоциями, но холодные мозги - и поехали. Поэтому эмоции - да, пару секунд, мы здесь, нас все смотрят и сейчас главное не обосраться.

Интенсивная очень игра была. Вы понимаете, что темп отличается, и скорость мышления футболистов.

- Как себя подготовить к такому? Как успевать за ними? Если ты работаешь в УПЛ - одна интенсивность, ты приезжаешь в Европу - там совсем другие скорости.

- Это вот чем мы занимаемся на тренировках. У нас 4 тренировки в неделю плюс игра, и сейчас комитет арбитров ввел новый тест для нас, поэтому это труд почти каждый день.