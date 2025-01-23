Трамп: Закончится ли война в этом году - надо спрашивать у РФ. Украина готова к миру

Президент США Дональд Трамп заявил, что усилия американской стороны по достижению мирного урегулирования между Украиной и Россией уже начались, но следует спросить Кремль, готов ли он к мирному соглашению.

Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Цензор.НЕТ.

"Еще до того, как я стал президентом, моя команда договорилась о договоре о прекращении боев в Секторе Газа... Мы будем работать над тем, чтобы достичь мирного соглашения между Россией и Украиной", - подчеркнул он.

Трамп сказал, что война является трагедией, которая не имела аналогов десятки лет.

"Тысячи погибли во время этой войны, никто ничего подобного не видел со времен Второй мировой войны. Миллионы украинцев и россиян страдают. Пришло время положить этому конец", - отмечает он.

В то же время он заявил о начале действий для завершения войны в Украине.

"Наши усилия по достижению мирного урегулирования между Россией и Украиной, надеюсь, уже начались. Очень важно это сделать", - отметил Трамп.

"Закончится ли война в этом году? Спросите Россию. Украина готова к соглашению", - резюмировал президент США.