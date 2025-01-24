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Еще полторы тысячи оккупантов. Генштаб назвал потери врага за сутки

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Снова много выбитой автотехники

Еще полторы тысячи оккупантов. Генштаб назвал потери врага за сутки

Zelenskiy Official

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За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1500 российских захватчиков, 11 бронемашин и 39 артсистем.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.01.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - 826 820 (+1500) человек ликвидировано
  • танков - 9852 (+2)
  • боевых бронированных машин - 20 508 (+11)
  • артиллерийских систем - 22 295 (+39)
  • РСЗО - 1263 (+1)
  • средства ПВО - 1050 (0)
  • самолетов - 369 (0)
  • вертолетов - 331 (0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 23 161 (+51)
  • крылатые ракеты - 3051 (0)
  • корабли/катера - 28 (0)
  • подводные лодки - 1 (0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 34 992 (+87)
  • специальная техника - 3715 (+1)
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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