Еще полторы тысячи оккупантов. Генштаб назвал потери врага за сутки
Снова много выбитой автотехники
Zelenskiy Official
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1500 российских захватчиков, 11 бронемашин и 39 артсистем.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.01.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - 826 820 (+1500) человек ликвидировано
- танков - 9852 (+2)
- боевых бронированных машин - 20 508 (+11)
- артиллерийских систем - 22 295 (+39)
- РСЗО - 1263 (+1)
- средства ПВО - 1050 (0)
- самолетов - 369 (0)
- вертолетов - 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 23 161 (+51)
- крылатые ракеты - 3051 (0)
- корабли/катера - 28 (0)
- подводные лодки - 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 34 992 (+87)
- специальная техника - 3715 (+1)
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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