"Он не ангел". Трамп подверг критике Зеленского из-за войны в Украине
Предъявил обвинения
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Президент США Дональд Трамп возложил на украинского лидера Владимира Зеленского часть ответственности за начало полномасштабного вторжения России в Украину.
"Зеленский не должен был допустить этой войны. Он - не ангел.
Зеленский борется с гораздо большим субъектом, гораздо большим, гораздо более мощным. Он не должен был этого делать, потому что мы могли бы заключить сделку. Я бы мог заключить сделку так легко. А Зеленский решил, что «я буду воевать».
Россия имеет 30-тысячную армию танков. У Зеленского не было практически ни одного (танка). Потом мы начали вливать оборудование, вливать, вливать, вливать, вливать. У них была смелость использовать оборудование. Но в конце концов эту войну надо урегулировать", - сказал Трамп в интервью Fox News.
Ранее Трамп заявил, что подготовка к его встрече с российским диктатором Путиным для обсуждения окончания войны уже началась.
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