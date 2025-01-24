  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Он не ангел". Трамп подверг критике Зеленского из-за войны в Украине
В тренде

"Он не ангел". Трамп подверг критике Зеленского из-за войны в Украине

Общие новости

Предъявил обвинения

"Он не ангел". Трамп подверг критике Зеленского из-за войны в Украине

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент США Дональд Трамп возложил на украинского лидера Владимира Зеленского часть ответственности за начало полномасштабного вторжения России в Украину.

"Зеленский не должен был допустить этой войны. Он - не ангел.

Зеленский борется с гораздо большим субъектом, гораздо большим, гораздо более мощным. Он не должен был этого делать, потому что мы могли бы заключить сделку. Я бы мог заключить сделку так легко. А Зеленский решил, что «я буду воевать».

Россия имеет 30-тысячную армию танков. У Зеленского не было практически ни одного (танка). Потом мы начали вливать оборудование, вливать, вливать, вливать, вливать. У них была смелость использовать оборудование. Но в конце концов эту войну надо урегулировать", - сказал Трамп в интервью Fox News.

Ранее Трамп заявил, что подготовка к его встрече с российским диктатором Путиным для обсуждения окончания войны уже началась.

По теме
yellow-arrow
Еще полторы тысячи оккупантов. Генштаб назвал потери врага за сутки
yellow-arrow
Поражение Довбика, победа Яремчука, ничья Динамо и несколько зимних трансферов. Главные новости за 23 января
yellow-arrow
Трамп: Закончится ли война в этом году - надо спрашивать у РФ. Украина готова к миру
Украина США Дональд Трамп Владимир Зеленский война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fox News
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости