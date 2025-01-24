"Он не ангел". Трамп подверг критике Зеленского из-за войны в Украине

Президент США Дональд Трамп возложил на украинского лидера Владимира Зеленского часть ответственности за начало полномасштабного вторжения России в Украину.

"Зеленский не должен был допустить этой войны. Он - не ангел.

Зеленский борется с гораздо большим субъектом, гораздо большим, гораздо более мощным. Он не должен был этого делать, потому что мы могли бы заключить сделку. Я бы мог заключить сделку так легко. А Зеленский решил, что «я буду воевать».

Россия имеет 30-тысячную армию танков. У Зеленского не было практически ни одного (танка). Потом мы начали вливать оборудование, вливать, вливать, вливать, вливать. У них была смелость использовать оборудование. Но в конце концов эту войну надо урегулировать", - сказал Трамп в интервью Fox News.