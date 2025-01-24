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ПВО сбило ночью 25 БПЛА. Сколько всего было запущено?

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В двух областях есть повреждения

ПВО сбило ночью 25 БПЛА. Сколько всего было запущено?

Генштаб

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь на 24 января 2025 года Россия запустила 58 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов различных типов со своей территории: Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 известно о сбитии 25-ти "шахедов" и дронов других типов в Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Львовской областях.

27 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеского удара на Киевщине и Черниговщине пострадали люди, есть погибшие. Поражены многоквартирные и частные дома, автомобили. Специальные службы ликвидируют последствия, пострадавшим оказывается помощь.

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