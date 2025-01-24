Прилеты в Рязани и Брянске. В ЦПД рассказали о ночной атаке на Россию

Этой ночью в Брянске и Рязани Российской Федерации (РФ) были поражены нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и завод. Об этом написал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram.

"Нефтеперерабатывающий завод в Рязани - один из ключевых в нефтяной промышленности РФ, который хоть и под санкциями, но до сих пор работает.

Он расположен в Рязанской области и играет важную роль в обеспечении топливом как гражданского, так и военно-промышленного комплекса России.

Производит топливо для военной техники, авиационный керосин, дизельное топливо и другие виды нефтепродуктов, которые используются в танках, самолетах, кораблях и другой технике ВС РФ.

В Брянске снова атакован завод "Кремний". На нем производится микроэлектроника для ракетных комплексов, для ЗРК Панцирь, ракет Искандер, а также для РЛС и РЭБ и российских БПЛА. Минимум третья атака неизвестных дронов на это предприятие", - говорится в сообщении.