Прилеты в Рязани и Брянске. В ЦПД рассказали о ночной атаке на Россию
Во многих местах было громко
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Этой ночью в Брянске и Рязани Российской Федерации (РФ) были поражены нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и завод. Об этом написал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram.
"Нефтеперерабатывающий завод в Рязани - один из ключевых в нефтяной промышленности РФ, который хоть и под санкциями, но до сих пор работает.
Он расположен в Рязанской области и играет важную роль в обеспечении топливом как гражданского, так и военно-промышленного комплекса России.
Производит топливо для военной техники, авиационный керосин, дизельное топливо и другие виды нефтепродуктов, которые используются в танках, самолетах, кораблях и другой технике ВС РФ.
В Брянске снова атакован завод "Кремний". На нем производится микроэлектроника для ракетных комплексов, для ЗРК Панцирь, ракет Искандер, а также для РЛС и РЭБ и российских БПЛА. Минимум третья атака неизвестных дронов на это предприятие", - говорится в сообщении.
Утром 24 января в российском Минобороны заявили, что ночью якобы уничтожили 121 беспилотник, который атаковал 11 областей РФ, столицу России Москву и временно оккупированный Крым.
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