В Кремле заявили о готовности Путина к контакту с Трампом
Видимо, встреча состоится
Getty Images / Global Images Ukraine
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин готов контактировать с президентом США Дональдом Трампом.
"Путин готов, мы ждем сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще. Как только будет, если что-то будет, мы вас проинформируем", - сказал он.
Ранее СМИ сообщали, что Трамп поручил подготовить телефонный разговор с Путиным, который будет иметь целью организацию встречи.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:РИА Новости
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Черноморец покинул ключевой полузащитник
- "Он не ангел". Трамп подверг критике Зеленского из-за войны в Украине
- Таблица коэффициентов УЕФА. Неожиданный позитив, но запоздалый
- Орбан - о прекращении транзита газа: Если Украина останется агрессивной, Венгрия даст отпор
- Культовый футболист Челси и триумфатор Лиги чемпионов стал частью армии Amazon
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000