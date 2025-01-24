В Кремле заявили о готовности Путина к контакту с Трампом

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин готов контактировать с президентом США Дональдом Трампом.

"Путин готов, мы ждем сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще. Как только будет, если что-то будет, мы вас проинформируем", - сказал он.