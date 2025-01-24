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В Кремле заявили о готовности Путина к контакту с Трампом

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Видимо, встреча состоится

В Кремле заявили о готовности Путина к контакту с Трампом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин готов контактировать с президентом США Дональдом Трампом.

"Путин готов, мы ждем сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще. Как только будет, если что-то будет, мы вас проинформируем", - сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп поручил подготовить телефонный разговор с Путиным, который будет иметь целью организацию встречи.

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Источник:
РИА Новости
Опубликовал: Александр Бураков
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