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В Украину вернули тела 757 павших защитников

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В Украину вернули тела 757 павших защитников

. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими/Телеграм

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По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 757 павших украинских защитников.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Среди возвращенных "на щите" защитников:

  • 451 с Донецкого направления;
  • 71 с Бахмутского направления;
  • 51 с Угледарского направления;
  • 13 с Луганского направления;
  • 137 с Запорожского направления;
  • из моргов на территории РФ возвращено 34 погибших.

Отмечается, что следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут устанавливать личности погибших.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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