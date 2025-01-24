В Украину вернули тела 757 павших защитников
Большая цифра
. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими/Телеграм
По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 757 павших украинских защитников.
Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Среди возвращенных "на щите" защитников:
- 451 с Донецкого направления;
- 71 с Бахмутского направления;
- 51 с Угледарского направления;
- 13 с Луганского направления;
- 137 с Запорожского направления;
- из моргов на территории РФ возвращено 34 погибших.
Отмечается, что следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут устанавливать личности погибших.
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