В Украину вернули тела 757 павших защитников

По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 757 павших украинских защитников.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Среди возвращенных "на щите" защитников:

451 с Донецкого направления;

71 с Бахмутского направления;

51 с Угледарского направления;

13 с Луганского направления;

137 с Запорожского направления;

из моргов на территории РФ возвращено 34 погибших.

Отмечается, что следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут устанавливать личности погибших.