Трамп: Россия украла у США проект гиперзвуковой ракеты во времена Обамы
Трамп подчеркнул, что США уже работают над сверхгиперзвуковыми ракетами
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Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в краже американского проекта гиперзвуковых ракет, которая, по его словам, произошла во времена администрации Барака Обамы.
Об этом он сказал в интервью на Fox News.
"Они сделали это во времена администрации Обамы...Россия украла проект, они получили его от нас. Какой-то плохой человек дал им проект", - заявил Трамп.
В то же время он отметил, что российская сторона, вероятно, также могла украсть технологии во времена президентства Джо Байдена.
Трамп подчеркнул, что США уже работают над сверхгиперзвуковыми ракетами, которые будут еще лучше: "Мы запустим их довольно скоро".
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