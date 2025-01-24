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Трамп: Россия украла у США проект гиперзвуковой ракеты во времена Обамы

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Трамп подчеркнул, что США уже работают над сверхгиперзвуковыми ракетами

Трамп: Россия украла у США проект гиперзвуковой ракеты во времена Обамы

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в краже американского проекта гиперзвуковых ракет, которая, по его словам, произошла во времена администрации Барака Обамы.

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Об этом он сказал в интервью на Fox News.

"Они сделали это во времена администрации Обамы...Россия украла проект, они получили его от нас. Какой-то плохой человек дал им проект", - заявил Трамп.

В то же время он отметил, что российская сторона, вероятно, также могла украсть технологии во времена президентства Джо Байдена.

Трамп подчеркнул, что США уже работают над сверхгиперзвуковыми ракетами, которые будут еще лучше: "Мы запустим их довольно скоро".

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1 голосов
Комментарии
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Don_Benito (Буча)
24.01.2025 в 17:08
Побільше танцюй навприсядки перед kaцanами, може вони перестануть у вас писдити все, що погано лежить
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0
0
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Комментарии 5
Don_Benito (Буча)
24.01.2025 в 17:08
Побільше танцюй навприсядки перед kaцanами, може вони перестануть у вас писдити все, що погано лежить
Ответить
0
0
Gudvin85 (Киев)
24.01.2025 в 16:26
Ужас
Ответить
3
2
Василь з конопель (Амстердам )
24.01.2025 в 17:00
Ужас в твоїй пустій голові
Ответить
0
4
Gudvin85 (Киев)
24.01.2025 в 17:11
Вчи рідну мову. Це просто жах!
 
3
1
Gudvin85 (Киев)
24.01.2025 в 17:15
Тоді можливо в твоїй ПОРОЖНІЙ голові що-небудь з'явиться
 
3
1

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