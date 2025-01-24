"Война против Украины не зависит от цен на нефть", - у Путина ответили на заявление Трампа
В Кремле продолжают повторять традиционную мантру о надуманной "угрозе для России"
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В Кремле заявили, что российская агрессия в Украине не зависит от мировых цен на нефть.
Об этом сообщает российское пропагандистское агентство "Интерфакс".
Отмечается, что так пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что снижение цены на нефть может положить конец войне в Украине.
"Нет, этот конфликт не зависит от цен на нефть" , - сказал Песков.
Он повторил традиционную мантру Кремля о надуманной "угрозе для России".
"Этот конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности Российской Федерации, из-за угрозы россиянам, которые живут на известных территориях, и из-за нежелания и полного отказа американцев и европейцев прислушиваться к беспокойству России, и это не связано с ценами на нефть", – сказал Песков.
Напомним, что Дональд Трамп в выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе в четверг, 23 января, заявил, что хочет добиться снижения глобальных цен на нефть, благодаря чему, по его мнению, удастся завершить полномасштабное вторжение России в Украину.
Трамп также заявил, что готов рассмотреть ужесточение санкций против России, если та не согласится на переговоры о завершении войны в Украине.
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