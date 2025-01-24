Путин заявил о готовности встретиться с Трампом. Ермак отреагировал
Путин также напомнил указ Зеленского о запрете переговоров с РФ
Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил о желании встретиться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы "обсудить вопросы, которые представляют интерес для Москвы и Вашингтона".
Об этом Путин сообщил в эфире пропагандистского телеканала "Россия 24", сообщает "Украинская правда".
"Скорее всего, действительно, нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы. Но прежде всего это зависит от решения и выбора действующей американской администрации", - заявил Путин.
Путин заявил, что у него с Трампом всегда были "деловые и прагматические отношения", а Кремль, мол, никогда не отказывался от контактов с Белым домом.
Войну, которую он развязал в Украине, кремлевский правитель в очередной раз назвал "кризисом".
"Я не могу не согласится с ним (Трампом –ред.), что если бы он был президентом, и у него в 2020 году не украли победу, то может быть и не было того кризиса на Украине, который возник в 2022 году", – высказался Путин.
В контексте возможности переговоров о завершении войны правитель РФ также напомнил указ Зеленского о запрете переговоров с РФ. Путин заявил, что международные партнеры, которые спонсируют Украину, должны, мол, заставить Зеленского отменить свой указ.
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На слова Путина отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Путин пытается продвигать идею переговоров с США. Но у него есть условие: он хочет договориться о судьбе Европы - без Европы. И стремится говорить об Украине - без Украины.
Этого не будет. Путину давно нужно вернуться в реальность самому, или его вернут. Так это не работает в современном мире", - сказал Ермак.
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