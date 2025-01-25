Новый тренер Бельгии, Уокер в Милане, Драмбаев в ЛНЗ и Зинченко в Мадриде? Главные новости за 24 января

"Милан" подписал контракт с правым защитником "Манчестер Сити" Кайлом Уокером. Футболист перешел в итальянский гранд на правах аренды, но в договоре прописана опция выкупа игрока, которая не является обязательной. Во время своего выступления за "россонери" Уокер решил носить футболку под номером 32.

Речь об Александре Драмбаеве. "Кривбасс" объявил, что клубы достигли договоренности по полноценному переходу футболиста. Сумма сделки не разглашается. Ранее СМИ писали о том, что контракт игрока с ЛНЗ будет подписан минимум на 3,5 года, а приблизительная цена сделки – 500 тысяч евро.

Полузащитник "Дженоа" и сборной Украины рассказал о процессе восстановления после тяжелой травмы. "Могу сказать, что все идет хорошо. Моя лодыжка зажила, и с помощью персонала я работаю все время. Но для того, чтобы вернуться на поле, я должен чувствовать себя на 100 процентов. Дату возвращения не могу назвать, поэтому рисковать нет смысла. Это может занять две недели, месяц или полтора месяца". Весь комментарий хавбека – по ссылке выше.

Мадридский "Атлетико" вступил в борьбу за украинского левого защитника "Арсенала" Александра Зинченко. По данным Флориана Плеттенберга, переговоры между всеми сторонами уже ведутся. Мадридский клуб готов рассмотреть как вариант полной трансферной сделки, так и аренду с последующим выкупом. Ориентировочная стоимость трансфера оценивается в 20 миллионов евро плюс дополнительные бонусы.

До 2028 года. На официальном сайте Немецкого футбольного союза (DFB) сообщается о том, что 37-летний немецкий специалист будет руководить "Бундестим" на Евро-2028. Официальное объявление о продолжении сотрудничества с Юлианом Нагельсманном состоялось в эту пятницу, 24-го января, в Лейпциге в рамках церемонии, посвященной 125-летию DFB.

Руди Гарсия официально возглавил национальную сборную Бельгии. Об этом сообщил официальный сайт федерации футбола страны. О деталях сотрудничества между сторонами пока что неизвестно. На посту наставника "красных дьяволов" французский специалист заменил Доменико Тедеско. Напомним, первый матч сборных Украины и Бельгии за право выхода в дивизион А Лиги наций состоится 20 марта в городе Мурсия (Испания) на арене "Стадион Энрике Рока де Мурсия".

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Сборная Бельгии определилась с местом проведения домашнего матча с Украиной в плей-офф Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025. Второй поединок между национальными командами состоится 23 марта в городе Генк на поле стадиона "Cegeka Arena", который является домашним для клуба "Генк". Стадион рассчитан на 25 000 зрителей, причем 4 200 мест являются стоячими.