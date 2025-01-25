"Пусть Ванат сделает столько, сколько Милевский", - Алиев вступился за кента

Экс-игрок "Динамо" Александр Алиев высказался о своем участии в медиафутболе, а также прокомментировал конфликт своего кента Артема Милевского с Владиславом Ванатом.

"Медиафутбол – это класно и важно, мы в первую очередь играем для наших военных, собираем деньги на автомобили. На шутки в свою сторону я не обижаюсь.

А конфликт Ваната и Артема... Ванат был неправ. Милевский сделал очень много для "Динамо", а у Владислава еще вся карьера впереди. Пусть он сделает столько, тогда сможет что-то говорить. Я считаю, что футболистов нельзя трогать", – поделился мнением Алиев.