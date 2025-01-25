"Пусть Ванат сделает столько, сколько Милевский", - Алиев вступился за кента
Милевский и Ванат ведут медивойну
фото из свободных источников
Экс-игрок "Динамо" Александр Алиев высказался о своем участии в медиафутболе, а также прокомментировал конфликт своего кента Артема Милевского с Владиславом Ванатом.
"Медиафутбол – это класно и важно, мы в первую очередь играем для наших военных, собираем деньги на автомобили. На шутки в свою сторону я не обижаюсь.
А конфликт Ваната и Артема... Ванат был неправ. Милевский сделал очень много для "Динамо", а у Владислава еще вся карьера впереди. Пусть он сделает столько, тогда сможет что-то говорить. Я считаю, что футболистов нельзя трогать", – поделился мнением Алиев.
Напомним, что Алиев недавно присоединился к медиаклубу IGNIS, за который выступает Артем Милевский.
Популярное сейчас
- Победитель спринта на этапе Кубка мира в Антхольце объявил о завершении карьеры
- Дмитрий Пидручный разгорнул флаг Украины на церемонии награждения в Антхольце
- Рейтинг клубов УЕФА. Заруба Шахтера с Динамо (Загреб) достигла кульминации
- Дубль Ярмоленко приносит первое очко. Галатасарай - Динамо 3:3. Видео голов и обзор матча
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело