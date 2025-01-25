  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Пусть Ванат сделает столько, сколько Милевский", - Алиев вступился за кента
В тренде

"Пусть Ванат сделает столько, сколько Милевский", - Алиев вступился за кента

Общие новости

Милевский и Ванат ведут медивойну

"Пусть Ванат сделает столько, сколько Милевский", - Алиев вступился за кента

фото из свободных источников

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" Александр Алиев высказался о своем участии в медиафутболе, а также прокомментировал конфликт своего кента Артема Милевского с Владиславом Ванатом.

Читайте также"Что он там забил б***ь? Да идите вы все н***й". Милевский бурно отреагировал на гол Ваната в ЛЕ

"Медиафутбол – это класно и важно, мы в первую очередь играем для наших военных, собираем деньги на автомобили. На шутки в свою сторону я не обижаюсь.

А конфликт Ваната и Артема... Ванат был неправ. Милевский сделал очень много для "Динамо", а у Владислава еще вся карьера впереди. Пусть он сделает столько, тогда сможет что-то говорить. Я считаю, что футболистов нельзя трогать", – поделился мнением Алиев.

Напомним, что Алиев недавно присоединился к медиаклубу IGNIS, за который выступает Артем Милевский.

По теме
yellow-arrow
А как же Бущан? Саудовский Аль-Шабаб ищет голкипера в Италии
yellow-arrow
"Фицо в Россию": в Словакии десятки тысяч человек вышли на протесты. ФОТО. ВИДЕО
yellow-arrow
Воробей: Траоре в плохой форме, он очень тяжелый, это настораживает
Артем Милевский Александр Алиев Динамо (Киев) Владислав Ванат
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ВДИНАМО
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости