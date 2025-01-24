"Фицо в Россию": в Словакии десятки тысяч человек вышли на протесты. ФОТО. ВИДЕО
Люди протестуют против пророссийского курса правительства
фото из свободных источников
В пятницу, 24 января, в ряде городов Словакии десятки тысяч людей вышли на протесты, требуя отставки главы правительства Роберта Фицо.
Об этом пишет Dennik N.
Отмечается, что на акцию протеста в Братиславе вышло около 60 тысяч человек.
Еще 5 тысяч человек пришли на акцию "Мы - Европа", которую организовала партия "Демократы" в Пряшове. Участники мероприятия размахивают флагами и транспарантами с упоминаниями о высоких налогах и неприятии пророссийской ориентации власти. Также протестующие выкрикивали лозунги: "Хватит Фицо", "Нет этому правительству" и "Фицо в Россию".
Сотни людей собрались на протесте в Прьявидзе. Многие пришли с украинскими флагами.
Кроме этого, акции протеста начались в Трнаве, в Мияве и Банской Быстрице. В последнем из упомянутых городов протестуют около 10 тысяч человек. Они призывают правительство уйти в отставку.
Демонстранты также возмущены заявлениями Фицо относительно возможного государственного переворота во время проведения акций протеста.
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Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил депутатов оппозиции в подготовке государственного переворота и подчеркнул, что действующая власть "будет готова ко всему, особенно к возможному "Майдану".
This is Bratislava tonight.— Jakub Bielamowicz (@KubaBielamowicz) January 24, 2025
Thousands of people demonstrating for a European Slovakia ???????????????? & against the pro-Kremlin policies of PM Fico. pic.twitter.com/8rEnALWKVP
Protesters in Slovakia against Fico with slogans "Slovakia is Europe" — Aktuality— ★V141NG★????☠️ ???? (@inexorable_swe) January 24, 2025
Strikes are also reported in Poland, Germany, the Czech Republic and Ireland. pic.twitter.com/XgoRqR6SxH
Widespread protests are currently erupting in Slovakia against the policies of pro-Russian Prime Minister Fico.— KyivPost (@KyivPost) January 24, 2025
Around 60,000 demonstrators have gathered in Bratislava. Protests are spreading to other cities across the country. pic.twitter.com/DCxENzfQSN
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