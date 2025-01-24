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"Фицо в Россию": в Словакии десятки тысяч человек вышли на протесты. ФОТО. ВИДЕО

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Люди протестуют против пророссийского курса правительства

"Фицо в Россию": в Словакии десятки тысяч человек вышли на протесты. ФОТО. ВИДЕО

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 24 января, в ряде городов Словакии десятки тысяч людей вышли на протесты, требуя отставки главы правительства Роберта Фицо.

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Об этом пишет Dennik N.

Отмечается, что на акцию протеста в Братиславе вышло около 60 тысяч человек.

Еще 5 тысяч человек пришли на акцию "Мы - Европа", которую организовала партия "Демократы" в Пряшове. Участники мероприятия размахивают флагами и транспарантами с упоминаниями о высоких налогах и неприятии пророссийской ориентации власти. Также протестующие выкрикивали лозунги: "Хватит Фицо", "Нет этому правительству" и "Фицо в Россию".

Сотни людей собрались на протесте в Прьявидзе. Многие пришли с украинскими флагами.

Кроме этого, акции протеста начались в Трнаве, в Мияве и Банской Быстрице. В последнем из упомянутых городов протестуют около 10 тысяч человек. Они призывают правительство уйти в отставку.

Демонстранты также возмущены заявлениями Фицо относительно возможного государственного переворота во время проведения акций протеста.

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Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил депутатов оппозиции в подготовке государственного переворота и подчеркнул, что действующая власть "будет готова ко всему, особенно к возможному "Майдану".

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