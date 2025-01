"Фицо в Россию": в Словакии десятки тысяч человек вышли на протесты. ФОТО. ВИДЕО

В пятницу, 24 января, в ряде городов Словакии десятки тысяч людей вышли на протесты, требуя отставки главы правительства Роберта Фицо.

Об этом пишет Dennik N.

Отмечается, что на акцию протеста в Братиславе вышло около 60 тысяч человек.

Еще 5 тысяч человек пришли на акцию "Мы - Европа", которую организовала партия "Демократы" в Пряшове. Участники мероприятия размахивают флагами и транспарантами с упоминаниями о высоких налогах и неприятии пророссийской ориентации власти. Также протестующие выкрикивали лозунги: "Хватит Фицо", "Нет этому правительству" и "Фицо в Россию".

Сотни людей собрались на протесте в Прьявидзе. Многие пришли с украинскими флагами.

Кроме этого, акции протеста начались в Трнаве, в Мияве и Банской Быстрице. В последнем из упомянутых городов протестуют около 10 тысяч человек. Они призывают правительство уйти в отставку.

Демонстранты также возмущены заявлениями Фицо относительно возможного государственного переворота во время проведения акций протеста.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил депутатов оппозиции в подготовке государственного переворота и подчеркнул, что действующая власть "будет готова ко всему, особенно к возможному "Майдану".

This is Bratislava tonight.



Thousands of people demonstrating for a European Slovakia ???????????????? & against the pro-Kremlin policies of PM Fico. pic.twitter.com/8rEnALWKVP — Jakub Bielamowicz (@KubaBielamowicz) January 24, 2025

Protesters in Slovakia against Fico with slogans "Slovakia is Europe" — Aktuality



Strikes are also reported in Poland, Germany, the Czech Republic and Ireland. pic.twitter.com/XgoRqR6SxH — ★V141NG★????‍☠️ ???? (@inexorable_swe) January 24, 2025