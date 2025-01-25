Бабич считает, что одного из его подопечных можно сравнить с футболистом Динамо

Александр Бабич высказался по поводу игровых характеристик Богдана Билошевского.

"Мы нашли к нему правильный подход. Богдан не может быстро переключиться после ошибки. Он очень большой объем выполняет, не меньше Бражко (если брать движение, километраж). Билошевский спрогрессирует, если будет искать свободные зоны, будет работать с мячом”.

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“Мы видим, что он подчищает в основном за партнерами и на этом фоне малозаметен в плане креативных действий. Я буду очень рад, если мы поможем ему проявить себя в "Черноморце". Ему 24 года. Расцвет для этой позиции 26-27 лет. Время у Билошевского есть. Главное, чтобы сборы прошел без травм”, – отметил Бабич.

Билошевский выступал в составе "Динамо" U-19 и U-21, но в первой команде так и не дебютировал.

